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Ретроградний Марс обсипле дивами 4 знаки Зодіаку, але пощастить не всім. Хто в "чорному" списку

Кому вдасться спіймати успіх за хвіст (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Марс, який знаходиться в особливій фазі, подарує представникам чотирьох знаків Зодіаку важливий період. Втім, пощастить не всім.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, яким знакам Зодіаку посміхнеться успіх, а яким - чекати на проблеми.

На які знаки Зодіаку вплине ретроградний Марс

"3 грудня - вівторок, день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати. З 7 грудня 2024 року до 24 лютого 2025 року червона планета буде у зворотному русі, але вже зараз діє тіньовий період її ретроградності", - пояснила астролог.

Зараз Марс знаходиться у знаку Лева - одному з несприятливих для нього у ретроградності. 

У період до 6 січня 2025 року позитивний вплив Марсу відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Овен️
  • Стрілець️
  • Близнюки️
  • Терези.

"Особливо сприятливий період для тих з них, хто пов'язаний з підприємництвом, бізнесом, керівними посадами, має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші", - зазначила Соловйова.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

  • Левам
  • Водоліям
  • Тельцям️
  • Скорпіонам️. 

У цей період, як пояснила астролог, варто врахувати наступні поради:

  • не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки
  • не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем
  • не пораньте інших навіть словом
  • не переглядайте агресивний контент (новини, відео, світлини)
  • пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі
  • доведіть до кінця справи, перегляньте свої активності та способи досягнення цілей
  • збирайте необхідну інформацію
  • опрацьовуйте тактику та стратегію для майбутніх проектів.

Окрім цього, не бійтеся давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік. А для відновлення внутрішньої гармонії спробуйте попрактикувати медитацію, йогу.

До слова, нещодавно ми розповідали, що гороскоп до кінця року обіцяє гарні новини 5 знакам Зодіаку.

Окрім цього, вже вийшов місячний календар стрижок на грудень.

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