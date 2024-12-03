Ретроградный Марс обсыплет чудесами 4 знака Зодиака, но повезет не всем. Кто в "черном" списке

Марс, находящийся в особой фазе, подарит представителям четырех знаков Зодиака важный период. Впрочем, повезет не всем.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, каким знакам Зодиака улыбнется удача, а каким - ждать проблем.
"3 декабря - вторник, день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать. С 7 декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года красная планета будет в обратном движении, но уже сейчас действует теневой период ее ретроградности" , - объяснила астролог.
Сейчас Марс находится в знаке Льва - одном из неблагоприятных для него в ретроградности.
В период до 6 января 2025 года положительное влияние Марса ощутят представители следующих знаков Зодиака:
"Особенно благоприятным будет период для тех из них, кто связан с предпринимательством, бизнесом, руководящими должностями, имеет предпринимательскую способность, коммерческую жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги", - отметила Соловьева.
Внимательными с действием этой планеты в этот период следует быть:
В этот период, как пояснила астролог, следует учесть следующие советы:
Кроме этого, не бойтесь давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону. А для обновления внутренней гармонии попробуйте попрактиковать медитацию, йогу.
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