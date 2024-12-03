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Ретроградный Марс обсыплет чудесами 4 знака Зодиака, но повезет не всем. Кто в "черном" списке

Кому удастся поймать удачу за хвост (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Марс, находящийся в особой фазе, подарит представителям четырех знаков Зодиака важный период. Впрочем, повезет не всем.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, каким знакам Зодиака улыбнется удача, а каким - ждать проблем.

На какие знаки Зодиака повлияет ретроградный Марс

"3 декабря - вторник, день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать. С 7 декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года красная планета будет в обратном движении, но уже сейчас действует теневой период ее ретроградности" , - объяснила астролог.

Сейчас Марс находится в знаке Льва - одном из неблагоприятных для него в ретроградности.

В период до 6 января 2025 года положительное влияние Марса ощутят представители следующих знаков Зодиака:

  • Овен️
  • Стрелец️
  • Близнецы️
  • Весы.

"Особенно благоприятным будет период для тех из них, кто связан с предпринимательством, бизнесом, руководящими должностями, имеет предпринимательскую способность, коммерческую жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги", - отметила Соловьева.

Внимательными с действием этой планеты в этот период следует быть:

  • Львом
  • Водолеям
  • Тельцам️
  • Скорпионам️.

В этот период, как пояснила астролог, следует учесть следующие советы:

  • не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки
  • не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем
  • не раньте других даже словом
  • не просматривайте агрессивный контент (новости, видео, фотографии)
  • простите тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами
  • доведите до конца дела, пересмотрите свои активности и способы достижения целей
  • собирайте необходимую информацию
  • разрабатывайте тактику и стратегию для будущих проектов.

Кроме этого, не бойтесь давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону. А для обновления внутренней гармонии попробуйте попрактиковать медитацию, йогу.

Кстати, недавно мы рассказывали, что гороскоп до конца года обещает хорошие новости 5 знакам Зодиака.

Кроме этого, уже вышел лунный календарь стрижек на декабрь.

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