Ретроградна Венера: кому найбільше пощастить та як пережити цей період, аби не потонути у проблемах

Починається період ретроградної Венери, який часто вважають важким та навіть небезпечним. Втім, не все так погано, як здається.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала важливі поради й розповіла, що заборонено робити в період ретро-Венери.
"2 березня 2025 року почнеться ретроградний рух Венери. До 13 квітня включно спостерігачам на Землі здаватиметься, що планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства йде у зворотному напрямку", - розповіла астролог.
"Таке явище відбувається регулярно один раз на приблизно півтора року. У цьому немає нічого незвичайного. Головне - розуміти: що і коли слід робити у ці дні, щоби використовувати цей час максимально результативно для себе", - додала вона.
"Також, незалежно від того, коли народилася людина, необхідно перевірити, в якій сфері її гороскопу буде знаходитися транзитна Венера під час своєї ретроградності: там треба буде щось переоцінити, виправити та пропрацювати певні ситуації та процеси", - зазначила астролог.
Цікаво, зазначила Соловйова, що в цей період не рекомендується купувати новий гаманець: є ймовірність того, що гроші в ньому не будуть водитися.
У такий період, вважає астролог, можна вдало придбати речі на розпродажах, за акціями та знижками, а також - антикваріат. А ще треба врахувати, що ці рекомендації стосуються не лише ретроградності, але й так званого "тіньового" періоду, який триває за тиждень до і тиждень після початку та завершення зворотного руху планети.
"Звичайно ж, у кожного з нас, залежно від індивідуального гороскопа, програватимуться свої життєві сценарії. Однак спільним для всіх нас стане головний урок ретро-Венери - навчитися приймати та не егоїстично любити себе", - наголосила Соловйова.
"Друга планета Сонячної системи відповідає у тому числі за взаємини та фінанси. І чим збалансованіші в людини взаємини із самим собою, тим стабільніше її матеріальне становище. Звісно, треба цінувати оточуючих, але поділитися з іншими можна лише тим, що є в тебе самого. Тому діліться своєю душевною гармонією, і тоді світ обов'язково відповість вам взаємністю", - резюмувала вона.
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