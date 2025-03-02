Ретроградна Венера: кому найбільше пощастить та як пережити цей період, аби не потонути у проблемах

"2 березня 2025 року почнеться ретроградний рух Венери. До 13 квітня включно спостерігачам на Землі здаватиметься, що планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства йде у зворотному напрямку", - розповіла астролог.

"Таке явище відбувається регулярно один раз на приблизно півтора року. У цьому немає нічого незвичайного. Головне - розуміти: що і коли слід робити у ці дні, щоби використовувати цей час максимально результативно для себе", - додала вона.

Особливо це стосується тих, хто має у своєму індивідуальному гороскопі астрологічні елементи:

в 1-11 градусах Лева, Стрільця, Овну, Терезів, Близнюків, Водолія, Раку, Козерогу

у 25-30 градусах Раку, Риб, Скорпіону, Тельця, Діви, Козерогу, Близнюків, Стрільця.

Також Венера вплине на людей, які народилися:

з 14 до 31 березня

з 14 травня до 1 червня

з 14 червня до 2 липня

з 16 червня до 3 серпня

з 16 вересня до 3 жовтня

з 16 листопада до 2 грудня

з 15 грудня до 1 січня

з 14 по 30 січня.

"Також, незалежно від того, коли народилася людина, необхідно перевірити, в якій сфері її гороскопу буде знаходитися транзитна Венера під час своєї ретроградності: там треба буде щось переоцінити, виправити та пропрацювати певні ситуації та процеси", - зазначила астролог.

У період з 2 березня до 13 квітня варто відмовитися від наступних справ:

пластичні операції та серйозні косметологічні процедури

підписання важливих угод та отримання кредитів

відкриття власного бізнесу та започаткування нових фінансових проєктів

реєстрація шлюбу

припинення будь-яких взаємовідносин

оновлення свого іміджу та дизайну квартири

купівлю дорогого одягу, прикрас і предметів мистецтва

початок нових стосунків або перехід на наступний ступінь вже існуючих.

Цікаво, зазначила Соловйова, що в цей період не рекомендується купувати новий гаманець: є ймовірність того, що гроші в ньому не будуть водитися.

В період ретроградної Венери:

аналізуємо свої взаємини (романтичні, ділові, дружні), щоб вивести їх на принципово новий рівень

вирішуємо питання минулих взаємин, якщо вони нагадують про себе, і позбавляємося накопичених образ

проводимо ревізію гардероба та аксесуарів

наводимо лад у гаманці

займаємось творчістю.

У такий період, вважає астролог, можна вдало придбати речі на розпродажах, за акціями та знижками, а також - антикваріат. А ще треба врахувати, що ці рекомендації стосуються не лише ретроградності, але й так званого "тіньового" періоду, який триває за тиждень до і тиждень після початку та завершення зворотного руху планети.

"Звичайно ж, у кожного з нас, залежно від індивідуального гороскопа, програватимуться свої життєві сценарії. Однак спільним для всіх нас стане головний урок ретро-Венери - навчитися приймати та не егоїстично любити себе", - наголосила Соловйова.

"Друга планета Сонячної системи відповідає у тому числі за взаємини та фінанси. І чим збалансованіші в людини взаємини із самим собою, тим стабільніше її матеріальне становище. Звісно, треба цінувати оточуючих, але поділитися з іншими можна лише тим, що є в тебе самого. Тому діліться своєю душевною гармонією, і тоді світ обов'язково відповість вам взаємністю", - резюмувала вона.

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