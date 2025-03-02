Ретроградная Венера: кому больше всего повезет и как пережить этот период, чтобы не утонуть в проблемах

"2 марта 2025 года начнется ретроградное движение Венеры. До 13 апреля включительно наблюдателям на Земле будет казаться, что планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства идет в обратном направлении", - рассказала астролог.

"Такое явление происходит регулярно один раз в примерно полтора года. В этом нет ничего необычного. Главное - понимать: что и когда следует делать в эти дни, чтобы использовать это время максимально результативно для себя", - добавила она.

Особенно это касается тех, у кого в индивидуальном гороскопе есть такие астрологические элементы:

в 1-11 градусах Льва, Стрельца, Овна, Весов, Близнецов, Водолея, Рака, Козерога

в 25-30 градусах Рака, Рыб, Скорпиона, Тельца, Девы, Козерога, Близнецов, Стрельца.

Также Венера повлияет на людей, которые родились:

с 14 по 31 марта

с 14 мая по 1 июня

с 14 июня до 2 июля

с 16 июня до 3 августа

с 16 сентября до 3 октября

с 16 ноября до 2 декабря

с 15 декабря до 1 января

с 14 по 30 января.

"Также, независимо от того, когда родился человек, необходимо проверить, в какой сфере его гороскопа будет находиться транзитная Венера во время своей ретроградности: там надо будет что-то переоценить, исправить и проработать определенные ситуации и процессы", - отметила астролог.

В период со 2 марта по 13 апреля стоит отказаться от следующих дел:

пластические операции и серьезные косметологические процедуры

подписания важных соглашений и получения кредитов

открытие собственного бизнеса и начало новых финансовых проектов

регистрация брака

прекращение любых взаимоотношений

обновление своего имиджа и дизайна квартиры

покупку дорогой одежды, украшений и предметов искусства

начало новых отношений или переход на следующую ступень уже существующих.

Интересно, отметила Соловьева, что в этот период не рекомендуется покупать новый кошелек: есть вероятность того, что деньги в нем не будут водиться.

В период ретроградной Венеры:

анализируем свои взаимоотношения (романтические, деловые, дружеские), чтобы вывести их на принципиально новый уровень

решаем вопросы прошлых взаимоотношений, если они напоминают о себе, и избавляемся от накопившихся обид

проводим ревизию гардероба и аксессуаров

наводим порядок в кошельке

занимаемся творчеством.

В такой период, считает астролог, можно удачно приобрести вещи на распродажах, по акциям и скидкам, а также - антиквариат. А еще надо учесть, что эти рекомендации касаются не только ретроградности, но и так называемого "теневого" периода, который длится за неделю до и неделю после начала и завершения обратного движения планеты.

"Конечно же, у каждого из нас, в зависимости от индивидуального гороскопа, будут проигрываться свои жизненные сценарии. Однако общим для всех нас станет главный урок ретро-Венеры - научиться принимать и не эгоистично любить себя", - подчеркнула Соловьева.

"Вторая планета Солнечной системы отвечает, в том числе, за взаимоотношения и финансы. И чем сбалансированнее у человека взаимоотношения с самим собой, тем стабильнее его материальное положение. Конечно, надо ценить окружающих, но поделиться с другими можно только тем, что есть у тебя самого. Поэтому делитесь своей душевной гармонией, и тогда мир обязательно ответит вам взаимностью", - резюмировала она.

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