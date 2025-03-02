Ретроградная Венера: кому больше всего повезет и как пережить этот период, чтобы не утонуть в проблемах

Начинается период ретроградной Венеры, который часто считают тяжелым и даже опасным. Впрочем, не все так плохо, как кажется.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала важные советы и рассказала, что запрещено делать в период ретро-Венеры.
"2 марта 2025 года начнется ретроградное движение Венеры. До 13 апреля включительно наблюдателям на Земле будет казаться, что планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства идет в обратном направлении", - рассказала астролог.
"Такое явление происходит регулярно один раз в примерно полтора года. В этом нет ничего необычного. Главное - понимать: что и когда следует делать в эти дни, чтобы использовать это время максимально результативно для себя", - добавила она.
"Также, независимо от того, когда родился человек, необходимо проверить, в какой сфере его гороскопа будет находиться транзитная Венера во время своей ретроградности: там надо будет что-то переоценить, исправить и проработать определенные ситуации и процессы", - отметила астролог.
Интересно, отметила Соловьева, что в этот период не рекомендуется покупать новый кошелек: есть вероятность того, что деньги в нем не будут водиться.
В такой период, считает астролог, можно удачно приобрести вещи на распродажах, по акциям и скидкам, а также - антиквариат. А еще надо учесть, что эти рекомендации касаются не только ретроградности, но и так называемого "теневого" периода, который длится за неделю до и неделю после начала и завершения обратного движения планеты.
"Конечно же, у каждого из нас, в зависимости от индивидуального гороскопа, будут проигрываться свои жизненные сценарии. Однако общим для всех нас станет главный урок ретро-Венеры - научиться принимать и не эгоистично любить себя", - подчеркнула Соловьева.
"Вторая планета Солнечной системы отвечает, в том числе, за взаимоотношения и финансы. И чем сбалансированнее у человека взаимоотношения с самим собой, тем стабильнее его материальное положение. Конечно, надо ценить окружающих, но поделиться с другими можно только тем, что есть у тебя самого. Поэтому делитесь своей душевной гармонией, и тогда мир обязательно ответит вам взаимностью", - резюмировала она.
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