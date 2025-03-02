Ретро-Венера та примхливий Юпітер. Астролог дала прогноз на сьогодні й сказала, що заборонено робити

Сьогодні, 2 березня, Венера входить у свій ретроградний період, а тому чимало справ краще переносити на інші дні. Ця неділя допоможе визначитися у складних питаннях та багато що зрозуміти.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на цей день.

Прогноз астропогоди на 2 березня

"Можливі ситуації вибору між добром і злом. У спілкуванні можуть проявлятись нерішучість і розгубленість. Негативна енергія, проявлена цього дня, призведе до погіршення здоров’я. Слідкуйте за своїми думками та словами аби зберегти впевненість у своїх силах", - радить Соловйова.

"Позитивний настрій та віра в успіх допоможуть досягти бажаного результату. Робіть усе, покладаючись на інтуїцію, зібраність і зосередженість. День справедливості, радощів, вдячності. Рекомендується більше бути у суспільстві, відпочивати, робити подарунки", - зазначила вона.

Сприятливий час для апеляцій, винесення судових рішень. Корисними можуть бути прогулянки на природі, також варто займатись домашніми справами або відпочити у родинному колі.

"Символічним управителем 2 березня є Сонце. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди", - пояснила астролог.

"Через складні аспекти Сонця з Сатурном і Юпітером не варто підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, застосовуючи символи денного світила (соняшник, лев), носити прикраси із золота, зловживати апельсинами", - радить вона.



Гороскоп на неділю (ілюстративне фото: freepik.com)

Астрологічні поради на 2 березня

У неділю Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, починає свій ретроградний рух, в якому буде знаходитися до 12 квітня 2025 року.

Крім того, дія ретро Венери відчувається за 1 тиждень до та після початку та завершення зворотного руху. У цей період краще відмовитися від пластичних операцій та серйозних одноразових косметологічних процедур, важливих угод та отримання кредитів, відкриття власного бізнесу та нових фінансових проектів, реєстрації шлюбу.

"У цей час варто проаналізувати свої взаємини (романтичні, ділові, дружні), щоб вивести їх на принципово новий рівень, вирішувати питання минулих взаємин, якщо вони нагадують про себе, і позбавлятися накопичених образ, проводити ревізію гардероба та аксесуарів, наводити порядок у гаманці, займатись творчістю", - пояснила експерт.

Окрім цього, Юпітер все ще перебуває в руйнівному градусі Близнюків. Через це можуть виникати обман, інтриги, нахабство, наклепи.

"Не покладайтесь на тих, хто не вартий довіри, будьте обережними у виборі друзів. Не потурайте собі, беручи участь у ризикованих підприємствах, з чиєї б ініціативи це не відбувалося. Не ставте себе у залежність від оточуючих", - нагадала Соловйова.

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