Ретро-Венера и капризный Юпитер. Астролог дала прогноз на сегодня и сказала, что запрещено делать

Сегодня, 2 марта, Венера входит в свой ретроградный период, а потому многие дела лучше переносить на другие дни. Это воскресенье поможет определиться в сложных вопросах и многое понять.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на этот день.

Прогноз астропогоды на 2 марта

"Возможны ситуации выбора между добром и злом. В общении могут проявляться нерешительность и растерянность. Негативная энергия, проявленная в этот день, приведет к ухудшению здоровья. Следите за своими мыслями и словами, чтобы сохранить уверенность в своих силах", - советует Соловьева.

"Позитивный настрой и вера в успех помогут достичь желаемого результата. Делайте все, полагаясь на интуицию, собранность и сосредоточенность. День справедливости, радости, благодарности. Рекомендуется больше быть в обществе, отдыхать, делать подарки", - отметила она.

Благоприятное время для апелляций, вынесения судебных решений. Полезными могут быть прогулки на природе, также стоит заниматься домашними делами или отдохнуть в семейном кругу.

"Символическим управителем 2 марта является Солнце. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, которые касаются действия дневного светила: досуг с детьми, различные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения", - пояснила астролог.

"Из-за сложных аспектов Солнца с Сатурном и Юпитером не стоит усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, применяя символы дневного светила (подсолнух, лев), носить украшения из золота, злоупотреблять апельсинами", - советует она.



Гороскоп на воскресенье (иллюстративное фото: freepik.com)

Астрологические советы на 2 марта

В воскресенье Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, начинает свое ретроградное движение, в котором будет находиться до 12 апреля 2025 года.

Кроме того, действие ретро Венеры ощущается за 1 неделю до и после начала и завершения обратного движения. В этот период лучше отказаться от пластических операций и серьезных одноразовых косметологических процедур, важных сделок и получения кредитов, открытия собственного бизнеса и новых финансовых проектов, регистрации брака.

"В это время стоит проанализировать свои отношения (романтические, деловые, дружеские), чтобы вывести их на принципиально новый уровень, решать вопросы прошлых отношений, если они напоминают о себе, и избавляться от накопленных обид, проводить ревизию гардероба и аксессуаров, наводить порядок в кошельке, заниматься творчеством", - пояснила эксперт.

Кроме этого, Юпитер все еще находится в разрушительном градусе Близнецов. Из-за этого могут возникать обман, интриги, наглость, клевета.

"Не полагайтесь на тех, кто не достоин доверия, будьте осторожными в выборе друзей. Не потакайте себе, участвуя в рискованных предприятиях, по чьей бы инициативе это ни происходило. Не ставьте себя в зависимость от окружающих", - напомнила Соловьева.

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