Вы решили поменять цвет автомобиля: специалисты рассказали, как не нарваться на штраф

Автолюбители часто хотят изменить цвет своего транспортного средства или обновить его окраску. Однако многие не знают, что такая забота о собственном автомобиле может потянуть за собой штраф для владельца.

Кардинальное изменение цвета нужно обязательно регистрировать в течение 10 дней после перекраски. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр МВД. Юрист рассказал, какие еще существуют подводные камни в данной операции. Об этом сообщает ТСН.

В сервисном центре МВД сотрудники осматривают автомобиль и определяют визуально его цвет. Заключение вписывается в специальной графе и оказывается, существует всего 11 основных цветов, без указания оттенка:

Черный

Синий

Зеленый

Бежевый

Красный

Фиолетовый

Оранжевый

Желтый

Белый

Коричневый

Серый

Если автовладелец изменил оттенок автомобиля, но при этом основной цвет остался прежним, то перерегистрация автомобиля не нужна. Если на автомобиль было нанесено два разных цвета, то основным оказывается цвет на его нижней части.

Если кузов легкового автомобиля (Кабину грузового автомобиля) покрыли ламинационной или антигравийной прозрачной пленкой, то перерегистрация также не понадобится.

Если инспектор полиции остановит автомобиль и при проверке обнаружит, что фактический цвет и цвет в техпаспорте не совпадает, то это будет считаться нарушением, так как не была проведена перерегистрация. За такое нарушение предусматривается штраф в 170 гривен (ч. 6 ст. 121 КУоАП). Инспектор имеет право задержать автомобиль или отправить его на штрафстоянку.

За повторное нарушение в течение года владелец транспортного средства получит штраф в 255 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов. Автомобиль может быть изъят на платной основе. В третий раз дело может дойти до суда, а автомобиль отправится под арест до решения суда.

Юрист советует при перекраске автомобиля обязательно обратиться за перерегистрацией и внести изменения в документы.

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