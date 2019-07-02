Решила поплавать обнаженной: звезда женского футбола утонула в озере

Флориана Исмаили, которая играла за сборную Швейцарии, найдена мертвой в Италии. Спортсменка утонула в озере Комо. О ее исчезновении стало известно в прошлую субботу, 30 июня. Тогда она с подругой отдыхала на озере, решила позагорать обнаженной и искупнуться в водоеме. Она отплыла на лодке и прыгнула в воду.

Фото: Флориана Исмаили (blick. ch)

На розыски Флорианы отправили большую поисковую группу и в итоге робот-спасатель обнаружил тело девушки на глубине 204 метров.

Горестную новость сообщили семье утонувшей. Флориане было всего лишь 24 года.

Подруга Флорианы вспоминает, что думала, что приятельница ее разыгрывает, но все оказалось гораздо печальней.

Фото: Флориана Исмаили (blick. ch)

"Я подумала, что она, возможно, хочет напугать меня и внезапно появится на другой стороне лодки. Но когда через несколько минут она не появилась, я запаниковала и стала отчаянно звать ее. После я вызвала спасателей", — рассказала подруга футболистки.

Отметим, что Исмаили выступала за швейцарскую команду Янг Бойз с 2011 года и была капитаном команды. С 2014 года играла за сборную Швейцарии, в ее активе 10 матчей за национальную сборную.

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