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Решила поплавать обнаженной: звезда женского футбола утонула в озере

STYLERЖизнь    02.07.2019 - 21:55
Решила поплавать обнаженной: звезда женского футбола утонула в озере
Фото: Фориана Исмаили (Xherdan Shaqiri/Twitter)

Спортсменке было 24 года

Флориана Исмаили, которая играла за сборную Швейцарии, найдена мертвой в Италии. Спортсменка утонула в озере Комо. О ее исчезновении стало известно в прошлую субботу, 30 июня. Тогда она с подругой отдыхала на озере, решила позагорать обнаженной и искупнуться в водоеме. Она отплыла на лодке и прыгнула в воду.

Решила поплавать обнаженной: звезда женского футбола утонула в озереФото: Флориана Исмаили (blick. ch)

На розыски Флорианы отправили большую поисковую группу и в итоге робот-спасатель обнаружил тело девушки на глубине 204 метров. 

Горестную новость сообщили семье утонувшей. Флориане было всего лишь 24 года.

Подруга Флорианы вспоминает, что думала, что приятельница ее разыгрывает, но все оказалось гораздо печальней.

Решила поплавать обнаженной: звезда женского футбола утонула в озереФото: Флориана Исмаили (blick. ch)

"Я подумала, что она, возможно, хочет напугать меня и внезапно появится на другой стороне лодки. Но когда через несколько минут она не появилась, я запаниковала и стала отчаянно звать ее. После я вызвала спасателей", — рассказала подруга футболистки.

Отметим, что Исмаили выступала за швейцарскую команду Янг Бойз с 2011 года и была капитаном команды. С 2014 года играла за сборную Швейцарии, в ее активе 10 матчей за национальную сборную.

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