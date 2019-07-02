Вирішила поплавати оголеною: зірка жіночого футболу потонула в озері

Фото: Фориана Ісмаїлі (Xherdan Shaqiri/Twitter)

Спортсменці було 24 роки

Флоріана Ісмаїлі, яка грала за збірну Швейцарії, знайдена мертвою в Італії. Спортсменка потонула в озері Комо. Про її зникнення стало відомо минулої суботи, 30 червня. Тоді вона з подругою відпочивала на озері, вирішила позасмагати оголеною і скупатися у водоймі. Вона відпливла на човні і стрибнула у воду.

Фото: Флоріана Ісмаїлі (blick. ch)

На розшуки Флоріани відправили велику пошукову групу і в підсумку робот-рятувальник знайшов тіло дівчини на глибині 204 метрів.

Печаль новину повідомили сім'ї потонулої. Флоріані було лише 24 роки.

Подруга Флоріани згадує, що думала, що товаришка її розігрує, але все виявилося набагато сумніше.

Фото: Флоріана Ісмаїлі (blick. ch)

"Я подумала, що вона, можливо, хоче налякати мене і раптово з'явиться на іншій стороні човна. Але коли через кілька хвилин вона не з'явилася, я запанікувала і стала відчайдушно кликати її. Після я викликала рятувальників", — розповіла подруга футболістки.

Зазначимо, що Ісмаїлі виступала за швейцарську команду Янг Бойз з 2011 року і була капітаном команди. З 2014 року грала за збірну Швейцарії, в її активі 10 матчів за національну збірну.

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