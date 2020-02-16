Решил воспитать: в Киеве водитель маршрутки устроил жесткую потасовку (видео)

В Киеве водитель маршрутки под номером 212 устроил дебош на глазах у пассажиров, когда его "подрезал" водитель другого авто. Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"Маршрутчика, с людьми в середине, на дороге "подрезал" водитель белого бусика #Mercedes. Ну, маршрутчик не растерялся, догнал и начал воспитывать. Тогда оба остановились и устроили кулачный бой", - написано в сообщении.

Водители маршруток устроили драку в Киеве - подробности и видео

Подписчикам данная ситуация показалась смешной, они отметили, что подобные ситуации происходят не первый раз, а потому удивляться нечему:

Вот это поворот!

Это за дополнительную плату или входило в стоимость проезда?

Лицензии на перевозку выдает Виталька? По каким, интересно, критериям определяют перевозчика? Бокс?

А кто победил?

Остановите землю...

Сражаются как львы.

Как тебе такое, Илон Маск?

На маршрутке должна быть табличка: "Можно заходить с попкорном".

Водители маршруток устроили драку в Киеве - подробности и видео