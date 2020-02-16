Решил воспитать: в Киеве водитель маршрутки устроил жесткую потасовку (видео)

Маршрутчики устроили кулачный бой на глазах у всех
В Киеве водитель маршрутки под номером 212 устроил дебош на глазах у пассажиров, когда его "подрезал" водитель другого авто. Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.
"Маршрутчика, с людьми в середине, на дороге "подрезал" водитель белого бусика #Mercedes. Ну, маршрутчик не растерялся, догнал и начал воспитывать. Тогда оба остановились и устроили кулачный бой", - написано в сообщении.
Подписчикам данная ситуация показалась смешной, они отметили, что подобные ситуации происходят не первый раз, а потому удивляться нечему:
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