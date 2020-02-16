Вирішив виховати: у Києві водій маршрутки влаштував жорстку бійку (відео)

Маршрутники влаштували кулачний бій на очах у всіх
У Києві водій маршрутки під номером 212 влаштував дебош на очах у пасажирів, коли його "підрізав" водій іншого авто. Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.
"Маршрутчика, з людьми в середині, на дорозі "підрізав" водій білого бусика #Mercedes. Ну, маршрутник не розгубився, наздогнав і почав виховувати. Тоді обидва зупинилися і влаштували кулачний бій", - написано в повідомленні.
Підписникам дана ситуація здалася смішною, вони зазначили, що подібні ситуації відбуваються не вперше, а тому дивуватися нічому:
Водії маршруток влаштували бійку в Києві - подробиці і відео