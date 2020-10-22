Решат несколько дней: Киев может попасть в "красную зону"

Коронавирус продолжает инфицировать украинцев, каждый день устанавливая новые антирекорды. Киев не является исключением и тут за прошедшие сутки заразилось инфекцией более 600 человек. С такими темпами столица может оказаться в красной зоне карантина. Ситуация с койками в больницах в Киеве очень напряженная.

Начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина рассказал, при каком условии столица может оказаться в зоне строгих ограничений. Это произойдет, если заполненность коек на 75% будет в течение пяти дней.

"Заполненность колеблется от 70% до 75%. Если такой показатель будет длиться дольше 5 дней, то Киев может полностью перейти в "красную" зону. Но сегодня это еще под контролем и койкофонд обеспечивается", - сказал глава Госпотребслужбы Киева.

По словам чиновника, вся эта ситуация была прогнозируема раньше.

"Тенденция разворачивается прогнозируемая, и именно о 7 тысячах в этот период я ​​вам говорил еще в августе", - добавил он.

Напомним, что в Киеве за прошедшие сутки выявили 631 новый случай коронавируса. Это наибольшее число за все время пандемии. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны. С начала пандемии в Киеве выявили 32 500 случаев COVID-19. Город является антилидером по числу заражений.

Как мы ранее писали, эксперт рассказал, когда пандемия COVID-19 закончится в Украине.