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Вирішать кілька днів: Київ може потрапити в "червону зону"

Автор: Людмила Жукова

У столиці України можуть посилити карантин за однієї умови

Коронавірус продовжує інфікувати українців, кожен день встановлюючи нові антирекорди. Київ не є винятком і тут за минулу добу інфекцією заразилося понад 600 осіб. З такими темпами столиця може опинитися в червоній зоні карантину. Ситуація з ліжками у лікарнях у Києві дуже напружена.

Начальник Госпотребслужби Києва Олег Рубан в коментарі РБК-Україна розповів, за якої умови столиця може опинитися в зоні строгих обмежень. Це станеться, якщо заповненість ліжок на 75% буде протягом п'яти днів.

"Заповненість коливається від 70% до 75%. Якщо такий показник буде тривати довше 5 днів, то Київ може повністю перейти у "червону" зону. Але сьогодні це ще під контролем і койкофонд забезпечується", - сказав глава Госпотребслужби Києва.

За словами чиновника, вся ця ситуація була спрогнозована раніше.

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"Тенденція розгортається прогнозована, і саме про 7 тисяч в цей період я вам говорив ще в серпні", - додав він.

Нагадаємо, що в Києві за минулу добу виявили 631 новий випадок коронавірусу. Це найбільша кількість за весь час пандемії. Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони. З початку пандемії у Києві виявили 32 500 випадків COVID-19. Місто є антилідером за кількістю заражень.

Як ми раніше писали, експерт розповів, коли пандемія COVID-19 закінчиться в Україні.

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