Рэпершу Alyona Alyona застукали на улице с возлюбленным: кто он и как выглядит

Как зовут возлюбленного артистки, и как он выглядит

Так, недавно Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) сделала сенсационное заявление: она влюблена и съезжается со своим бойфрендом.

"В предыдущих отношениях сожительство происходило в Барышевке на моей территории. А теперь я собираюсь переехать к нему. Там не будет хватать места для всего... Он хочет собачку, а я люблю кошек, меня вечно нет дома, а он работает дома", - заявила девушка вскоре после своего 30-летия.

И хотя артистка делает такие откровения, своего любимого мужчину она скрывает от любопытных глаз. Но не от папарацци. На днях девушку застукали на Печерске, когда она садилась в такси со светловолосым парнем. Алена нежно его обняла, после чего они уехали.

Парня зовут Денис, он из Днепра и работает в компании одного из интернет-провайдеров. Кроме того, он тик-токер и начинающий рэпер с ником Йоксден. Он записывает ролики о бомжах, наркоманах и т.д.



Скрин видео: Возлюбленный Алены Савраненко

"Я познакомилась с ним: не старше, не больше, не статуснее. И утонула. Я не могу объяснить, что произошло и почему. И мне все равно, что скажут все. И будут ли говорить вообще. Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так..." - призналась однажды артистка.

Видео: Как выглядит бойфренд Alyona Alyona (Викриття)

Чем известна Alyona Alyona

Алена Савраненко родилась в Кировоградской области. Девушка получила педагогическое образование и работала с детьми дошкольного возраста в течение нескольких лет. Некоторое время она была воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке (Киевская область), а также работала заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом.

Рэп-тексты Алена стала писать с детства, но для широкой публики представила их только в 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

В октябре 2018-го вышел первый видеоклип "Рибки", а 12-го листопада - второй видеоклип - на песню "Голови", который в течение месяца набрал 1 млн просмотро.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка".

В 2020 году Alyona Alyona была участницей шоу "Танці з зірками".