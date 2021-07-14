Рэпершу Alyona Alyona застукали на улице с возлюбленным: кто он и как выглядит

Выяснилось, как зовут и как выглядит бойфренд рэперши Alyona Alyona. Певица недавно заявила о решении съехаться с парнем, а на днях их застукали в центре Киева.
Об этом говорится в программе "Викриття" на канале LIVE.
Так, недавно Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) сделала сенсационное заявление: она влюблена и съезжается со своим бойфрендом.
"В предыдущих отношениях сожительство происходило в Барышевке на моей территории. А теперь я собираюсь переехать к нему. Там не будет хватать места для всего... Он хочет собачку, а я люблю кошек, меня вечно нет дома, а он работает дома", - заявила девушка вскоре после своего 30-летия.
И хотя артистка делает такие откровения, своего любимого мужчину она скрывает от любопытных глаз. Но не от папарацци. На днях девушку застукали на Печерске, когда она садилась в такси со светловолосым парнем. Алена нежно его обняла, после чего они уехали.
Парня зовут Денис, он из Днепра и работает в компании одного из интернет-провайдеров. Кроме того, он тик-токер и начинающий рэпер с ником Йоксден. Он записывает ролики о бомжах, наркоманах и т.д.
Скрин видео: Возлюбленный Алены Савраненко
"Я познакомилась с ним: не старше, не больше, не статуснее. И утонула. Я не могу объяснить, что произошло и почему. И мне все равно, что скажут все. И будут ли говорить вообще. Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так..." - призналась однажды артистка.
Видео: Как выглядит бойфренд Alyona Alyona (Викриття)
Алена Савраненко родилась в Кировоградской области. Девушка получила педагогическое образование и работала с детьми дошкольного возраста в течение нескольких лет. Некоторое время она была воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке (Киевская область), а также работала заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом.
Рэп-тексты Алена стала писать с детства, но для широкой публики представила их только в 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.
В октябре 2018-го вышел первый видеоклип "Рибки", а 12-го листопада - второй видеоклип - на песню "Голови", который в течение месяца набрал 1 млн просмотро.
8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка".
В 2020 году Alyona Alyona была участницей шоу "Танці з зірками".
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