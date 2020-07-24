Реперша Alyona Alyona екстремально схудла: фото до і після

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona стримала обіцянку скинути вагу, але схудла навіть швидше, ніж очікувала

Українська реперша Alyona Alyona екстремально схудла після того, як зважилася кинути собі виклик після 29-го дня народження. Пишнотіла "рибка" 15 липня поставила мету: за рік скинути 29 кілограмів (стільки, скільки їй виповнилося років).

Але Альона Савраненко (справжнє ім'я співачки) перевершила саму себе - вона скинула 10 кг всього за 1,5 місяці. Хоча в планах було втратити таку вагу за чотири місяці. І зміни видно не тільки на вагах, вони дуже помітні зовні.

Ще в середині червня співачка важила понад 127 кг. Співачка говорила, що зовсім стрункою вона ставати не хоче, але після скасування концертів через карантин хочеться пригод і авантюр.

Саме такою пригодою і стала програма схуднення: співачка правильно харчується, і багато рухається.

Alyona Alyona до і після схуднення (фото "до" зроблено в лютому, фото "після" - в липні)

Але першим кроком до мети стало медичне обстеження. І аналізи показали, що Alyona Alyona всього в кроці від цукрового діабету. Такий вердикт став для неї ще одним пунктом у списку мотивацій.

"Моє харчування перевернулося з ніг на голову. Фрукти замінилися овочами, білок став вареним або на грилі (або сейтан), крупи тільки з низьким глікемічним індексом (ніякого білого рису) і 3-4 ложки, ніяких молочних продуктів або солодощів, обов'язково оливкова і льняна олія. А ще - ніяких перекусів, тому що вони піднімають цукор в крові", - розсекретила співачка секрет таких блискучих результатів.

Зараз вона прокидається щодня о 6 ранку, їсть тричі на день по таймінгу (14/10) і лягає спати не пізніше 23 годин.

Раніше ми писали, що названий найкращий овоч для схуднення, який спалює жир і швидко втамовує голод.

Також дієтологи назвали найкорисніший сніданок. Він наситить і допоможе схуднути.