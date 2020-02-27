Рэпер Серега отобрал детей у бывшей жены: разгорается скандал

Серега отобрал детей у бывшей жены Полины Ололо. Об этом заявила сама Полина, которая, по ее утверждению, уже полгода не имеет возможности видеть сыновей - десятилетнего Марка и семилетнего Платона.

Кроме того, мама мальчишек не имеет возможности поговорить с ними по телефону, а также не знает об их местонахождении. Полина заявляет, что Сергей Пархоменко удерживает детей и всячески препятствует их общению с матерью.

"История длится полгода. Но последние месяцы вообще какой-то беспредел. Отдала я их на месяц к нему на отдых, потом методом провокации он забрал их на год. Сейчас я не имею возможности даже услышать их", - утверждает Полина Ололо, пишет Сегодня.

Полина утверждает, что Марк и Платон живут с посторонними людьми, а иногда их и вовсе оставляются без присмотра. Сейчас экс-супруга рэпера готовится подавать судебный иск против музыканта.

Полина Ололо с детьми (фото: instagram.com/polina_lola)

"В данный момент Сергей Пархоменко активно посещает программы, высказываясь о том, что он героически воспитывает своих детей самостоятельно, когда на самом деле детей забрали от меня, их матери, и тщательно скрывают их!" - говорит мама мальчиков.

Стоит отметить, что сам Пархоменко ситуацию пока не прокомментировал, но во время участия в проекте "Танцы со звездами" очень тепло отзывался о "любимой женщине", которую встретил в Украине.

Напомним, рэпер Серега недавно написал очень трогательный стих о трагедии украинского самолета МАУ в Иране.