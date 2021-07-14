Рэпер Серега, издевавшийся над женой, назвал Сталина "гуманистом"
Рэпер Серега, который пожал руку Александру Лукашенко на концерте в честь Ивана Купала, снова отличился. На этот раз он оскандалился заявлениями о Иосифе Сталине. Его он назвал "великим гуманистом".
Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".
В комментарии журналисту Серега объяснил, почему он пожал руку Лукашенко, мол, в этом поступке есть много причин.
"Только после того, как вы почитаете этих архивных историков и очень информированных подготовленных и авторитетных аналитиков, вы поймете мои действия, которые были осуществлены в медийном поле в последнее время", - рассказал он.
45-летний рэпер считает, что Сталин совсем не убийца, насиловавший свой народ, а великий гуманист.
"Не учите историю по Солженицыну. Сталин – великий гуманист, это говорю я, человек, которому почти 45 лет. Когда мне было 20 лет, я считал так же, как и множество моих нынешних оппонентов: что Сталин – убийца, подписавший множество смертных приговоров, мучивший и насиловавший свой народ. Народ, который вопреки Сталину выиграл войну против нацистской Германии", - заявил хип-хоп исполнитель.
Серега пожал руку Лукашенко
Напомним, Серега рассказал, в каких случаях мужчина имеет право ударить женщину. В интервью рэпер не признался, бил ли он свою бывшую жену. Но заявил, что к таким действиям мужчина имеет право прибегать при определенных обстоятельствах.
Кстати, еще одна женщина обвинила рэпера Серегу в издевательствах.