Репер Серьога, який знущався над дружиною, назвав Сталіна "гуманістом"

Репер Серьога, який потиснув руку Олександру Лукашенку на концерті на честь Івана Купала, знову відзначився. Цього разу він оскандалився заявами про Йосипа Сталіна. Його він назвав "великим гуманістом".

Про це він розповів в інтерв'ю "Комсомольській правді".

У коментарі журналісту Серьога пояснив, чому він потиснув руку Лукашенка, мовляв, у цьому вчинку є багато причин.

"Тільки після того, як ви почитаєте цих архівних істориків і дуже поінформованих підготовлених і авторитетних аналітиків, ви зрозумієте мої дії, які були здійснені в медійному полі останнім часом", - розповів він.

45-річний репер вважає, що Сталін зовсім не вбивця, що ґвалтував свій народ, а великий гуманіст.

"Не вчіть історію по Солженіцину. Сталін - великий гуманіст, це кажу я, людина, якій майже 45 років. Коли мені було 20 років, я вважав, так само як і безліч моїх нинішніх опонентів: що Сталін – вбивця, який підписав безліч смертних вироків, мучив і гвалтував свій народ. Народ, який всупереч Сталіну виграв війну проти нацистської Німеччини", - заявив хіп-хоп виконавець.

Серьога потиснув руку Лукашенку