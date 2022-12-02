Каньеє Вест зізнався в любові до Путіна та Гітлера: як і чому репер завжди вляпується в скандали

Як висловився Вест?

В інтерв'ю Алексу Джонсому Каньє Вест розповів, що йому подобається Гітлер як особистість і що він вдячний йому як музикант за винахід мікрофона.

"Я також бачу хороші речі про Гітлера. Я люблю всіх. Євреї не скажуть мені, що ви можете любити нас, і вам може подобатися те, що ми робимо з вами за допомогою контрактів, і вам може подобатися те, що ми просуваємо через порнографію. Але цей хлопець, який винайшов автомагістралі, винайшов мікрофон, який я використовую як музикант, ви не можете сказати вголос, що ця людина коли-небудь зробила щось хороше, і я з цим покінчив", - сказав репер.

Американський репер Каньє Вест підтримав Путіна (фото: marca.com)

Він наголосив, що як і будь-яка людина, Гітлер зроби свій внесок в історію та до того ж народився християнином. Вочевидь цей аргумент мав бути найпереконливішим.

Крім того, Каньє сказав, що нам варто нарешті припинити засуджувати нацистів за їхні вчинки, а також заперечив існування Голокості як явища в історії.

"Мені не подобається слово "зло" поруч із нацистами. Я люблю євреїв, але я також люблю нацистів", - пояснив він.

Каньє Вест також не зміг не висловитися про сучасну геополітичну ситуацію.

Він також похвалив Володимира Путіна, який намагався виправдати війну Росії проти України, стверджуючи, що він просто хоче очистити останню націю від нацистів. Коли один зі спікерів у студії сказав, що він "дуже пропутінський і проросійський", Каньє відповів: "Я теж".

Через декілька годин після ефіру Вест опублікував у Twitter кілька фото із зображенням зірки Давида зі свастикою. За це його акаунт у соціальній мережі було заблоковано Ілоном Маском.

За свої висловлювання Вест втратив акаунт у Twitter (скриншот)

В які скандали ще вляпався Вест?

Приниження євреїв

Скандальний репер іже давно відомий своїми антисемітськими настроями. Раніше він уже натякав, що євреї контролюють усі світові гроші та ЗМІ, спираючись на відому антисемітську теорію.

"Ніхто не може стати між мною та моїми грошима", - сказав репер.

За це компанія Adidas заявила, що розриває контракт з американським співаком, оскільки не хоче терпіти такі його висловлювання та заяви, що розпалюють ненависть.

У результаті Вест втратив статус мільярдера та акаунт в Instagram. Проте пізніше чоловік здається, зрозумів, що бовкнув, тому попросив у суспільства вибачень.

Скандал на футбольному матчі сина

У той же проміжок часу Каньє розпочав скандал на футбольному матчі його сина, активно жестикулюючи та підвищуючи голос перед іншими батьками. У чому була суть конфлікту - невідомо.

Насмішка над темношкірими

Ще одним вчинком, який обурив американську спільноту стало висміювання репером руху за права афроамериканців "Black Lives Matter".

На презентації лінійки одягу Вест одягнув кофту з написом "White Lives Matter" на спині. А на своїй сторінці у соціальній мережі він зазначив: "Усім відомо, що Black Lives Matter було шахрайством. Тепер це закінчилось. Не дякуйте".

Каньє Вест нівелював смерть афроамериканця Флойда, який загинув від рук поліцейських (фото: twitter.com/PopCrave)

Насправді вважати такі кричущі висловлювання знаменитості його справжньою позицією чи просто бажанням "світитися" в заголовках - невідомо.

Але навіть якщо лідер думок говорить подібні речі на широку світову аудиторію, слід задуматися, чи варті його думки лідерства