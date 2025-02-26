Реновація "будинку Леонтовича": куди зникли 650 тисяч гривень і що не так з проєктом Заболотної

Будинок, де жив Леонтович. Але це не точно

Будинок у селі Шершні на Вінниччині, у якому нібито провів перші роки життя автор відомого на весь світ "Щедрика", композитор Микола Леонтович, майже повністю розвалився. Насправді ж, ця "памʼятка архітектури місцевого значення" – колишня колгоспна контора, на стіні якої ще з радянських часів висить табличка що "тут провів дитинство видатний український композитор Микола Леонтович".

За легендою, оскільки батько митця служив у місцевій церкві, а на цьому місці стояли "церковні споруди", вважалося, що і сам Леонтович провів тут перші роки дитинства.

Проте, за словами Сутисківського селищного голови Леоніда Дідуха, історична цінність цього місця сумнівна, а історія штучно створено.

"Є документи, які доводять, що Леонтович тут не жив. У мене лежить понад 100 листків таких доказів – справжній будинок розташовувався біля церкви, яка згоріла разом із ним", – повідомив він в коментарі РБК-Україна.

Попри це, у 2015 році Наталія Заболотна ініціювала його реновацію, залучивши під проєкт близько 650 тис. грн меценатських коштів. Минуло вісім років, але за цей час у Шершнях не зроблено нічого. Проєкт закинуто, а доля гучно зібраних коштів залишається невідомою.

Обіцянки реновації та зниклі кошти

Для віддалених від цивілізації Шершнів "памʼятка" з потенціалом "світової культурної спадщини" – за рахунок найвідомішої у світі української мелодії "Щедрик" – звісно, була б гарною можливістю залучити інвестиції та туристів. Навіть якщо в основі сумнівна історична цінність.

Особливо привабливо ця ідея виглядала сім-вісім років тому, коли у 2017 році відзначали 140 років від дня народження і 100 років від написання "Щедрика". Проте, замість розквіту туристичного проєкту, сьогодні будинок остаточно занепадає.

"Наразі ми просто чекаємо, щоб будівля остаточно розвалилась, знести її й не псувати краєвид місцевості", – коментує ситуацію Дідух.

У 2015-2016 роках проект створення меморіалу на місці напіврозваленої хати замовляла місцева влада. Будівлю хотіли знести і поруч поставити памʼятник композиторові. За будівлю не трималися ймовірно через те, що дослідники історії регіону із Вінницького краєзнавчого музею та інших наукових установ не знайшли доказів її автентичності.

За наявними архівними записами, деревʼяні церковні приміщення згоріли ще в 1895 році, а колгоспна контора, найімовірніше – зведена після Другої світової війни мазанка зі щедрими цегляними прибудовами.

Фонд, що припинив роботу

Проект реновації "будинку Леонтовича" у місцевої влади "перехопила" ГО Фонд гуманітарного розвитку України, який заснувала і очолила колишня директорка Мистецького арсеналу Наталія Заболотна. Її партнером виступав Київський інститут Кеннана (його керівницю Катерину Смаглій, яка підтримувала проекти Заболотної, звільнили за просування проросійських наративів в інституції), а співзасновником в ГО художник Віктор Гріза.

Всього організація Заболотної опікувалась трьома важливими обʼєктами культурної спадщини. Крім "будинку Леонтовича" ще було "відродження" басейну "Чайка" в Сирецькому парку в Києві, а також реконструкція приміщення боксерського клубу "Спарта" в Каневі Черкаської області. Крім того, в рамках ініціативи SOSFuture / SOSМайбутнє на інтерактивну карту були нанесені памʼятки, які зазнають руйнувань. Судячи з сайту Фонду, востаннє його оновлювали в 2019 році, сайт sosfuture.com.ua востаннє працював в середині 2021 року.

Також фонд двічі провів у Каневі інвестиційний форум, щоправда, у багатомільйонні інвестиції для регіону (а також в політичний мандат для організаторів та інвесторів заходу) він так і не вилився.

Флагманським же проєктом для фонду було відродження "родового гнізда" Леонтовича. Його ж зробили "візитівкою" ініціативи SOSFuture / SOSМайбутнє, яка мала на меті збереження памʼяток культури, які зазнають руйнації або перебувають у занедбаному стані.

Нездійснені обіцянки

Будинок в Шершнях оголосили "національною спадщиною". Тут організовували виступ хору "Щедрик", благодійні виступи митців, наприклад, скрипаля Іллі Бондаренка. У 2018 році для привернення уваги до обʼєкту, тут організували фестиваль "Шершні Леонтовича", який мав стати щорічним, але протримався всього два роки.

"Реставрацію" будівлі пообіцяв профінансувати фонд тодішнього народного депутата і голови Федерації боксу Володимира Продивуса. Водночас фонд заявив про початок робіт з реконструкції садиби, адже до цього було проведено конкурс, на якому перемогло архітектурне бюро Олексія Семирога-Орлика.

Проєкт передбачав збереження будинку у максимально автентичному вигляді завдяки використанню легких матеріалів та скла, що зможуть боронити будівлю від впливу зовнішнього середовища. Поруч із будинком пропонувалось звести літній музичний театр просто неба Open Air Leontovych Heart на 350 глядачів та школу-студію з музичними й мистецькими класами, йшлось в одному з блогів Заболотної з нагоди цієї події.

Проте, попри зібрані кошти, жоден із цих етапів не було реалізовано.

За словами Дідуха, великі обіцянки з реновації будинку та перетворення села Шершні у "туристичний магніт" були актуальними напередодні парламентських виборів у 2019 році:

"Приїжджали, обіцяли все відремонтувати, привезти туристів. Але пройшли вибори – і все забулося". Щодо використання коштів, він додає: "Де вони ділися? Ніхто нічого не робив. Цих грошей ми бачили".

Куди поділися гроші?

Фінансова частина проєкту є доволі непрозорою. Загальна вартість проєкту оцінювалась в 1,5 млн грн. Попри те, що цифра не виглядає вражаючою (можливо і занизькою для таких масштабів, навіть враховуючи курс 2018 року), журналісти, які шукали витоки цієї калькуляції, так і не змогли зʼясувати, звідки вона взялась. Для порівняння, на інший музей Леонтовича на Вінниччині – садибу, де він жив уже в дорослому віці – витратили 4,5 млн грн з обласного бюджету.

Станом на кінець 2017 року за рахунок коштів благодійників було зібрано 250 тис. грн. В липні 2018 цифра становила уже 350 тис. грн, за словами Заболотної. Також в 2018 році 150 тис. грн дав скрипаль Ілля Бондаренко, писали місцеві ЗМІ. 100 тис. грн, за словами Заболотної, перерахували Семирогу-Орлику за його роботу.

Також гроші на "будинок Леонтовича" збирали під час концерту на початку 2020 року. Попри те, що на сцені Культурного центру Freedom Hall виступили Наталя Могилевська, Тayanna, Тоня Матвієнко, Jerry Heil, Viktoria Vasalati, Анна Буткевич.

Відкрили вечір всесвітньо відомий хор "Щедрик", відомий поет і видавець Іван Малкович і той-таки Ілля Бондаренко, всі разом зіркові гості, серед яких були заявлені "представники політичного істеблішменту та культури: Ірина Борзова, Людмила Пишна, Іван Гинянський, Дмитро Гордон з дружиною Олесею Бацман, Лариса Євтухова, Тимофій Нагорний, Віталіна Ющенко, Катерина Одарченко, Наталія Нетовкіна, Анатолій Солов'яненко, Павло Шилько, Олександр Сірий, Габріела Масанга, Олена Пржонська, а також всі небайдужі" – спромоглися разом зібрати всього 150 тис. грн – еквівалент внеску одного Бондаренка. Хоча можна сміливо припустити, що витрати на організацію заходу, а також інвестиції в його висвітлення в ЗМІ кратно перевищували цю суму.

Станом на початок 2020 року в фонді мало накопичитися близько 650 тис. грн, з яких 100 тис. пішли на оплату роботи архітектора. Останній, щоправда, навіть не згадав про успішний іміджевий проєкт на своїй сторінці в Facebook.

Навіть якщо після цього кошти в фонд не надходили – через пандемію коронавірусу, повномасштабне вторгнення чи інші причини – а реставрація була заявлена як "розпочата" ще у 2018-му, півмільйона гривень мали б якось покращити ситуацію з "родовим гніздом" легендарного композитора, долею якого Заболотна переймалась сім років тому.

Сьогодні будівля виглядає так само, як і до початку проєкту – лише зі зниклими коштами. Після 7 років ініціативи Заболотної не залишилося нічого – ні культурного центру, ні туристичного маршруту, ні сліду витрачених коштів.

"Будинок Леонтовича" продовжує занепадати, а його знесення видається лише питанням часу. Цілком ймовірно, що проєкт був лише прикриттям для збору коштів, які потім не використовувалися за призначенням. Та головне питання залишається відкритим: хто відповідатиме за втрачений шанс створити культурний центр?