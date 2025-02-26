Реновация "дома Леонтовича": куда исчезли 650 тысяч гривен и что не так с проектом Заболотной

Дом, где жил Леонтович. Но это не точно

Дом в селе Шершни Винницкой области, в котором якобы провел первые годы жизни автор известного на весь мир "Щедрика", композитор Николай Леонтович, почти полностью развалился. На самом деле, этот "памятник архитектуры местного значения" – бывшая колхозная контора, на стене которой еще с советских времен висит табличка что "здесь провел детство выдающийся украинский композитор Николай Леонтович".

По легенде, поскольку отец художника служил в местной церкви, а на этом месте стояли "церковные сооружения", считалось, что и сам Леонтович провел здесь первые годы детства.

Однако по словам Сутисковского поселкового головы Леонида Дидуха, историческая ценность этого места сомнительна, а история искусственно создана.

"Есть документы, которые доказывают, что Леонтович здесь не жил. У меня лежит более 100 листков таких доказательств – настоящий дом располагался возле церкви, которая сгорела вместе с ним", – сообщил он в комментарии РБК-Украина.

Несмотря на это, в 2015 году Наталья Заболотная инициировала его реновацию, привлекая под проект около 650 тыс. грн меценатских средств. Прошло восемь лет, но за это время в Шершнях не сделано ничего. Проект заброшен, а судьба громко собранных средств остается неизвестной.

Обещания реновации и исчезнувшие средства

Для отдаленных от цивилизации Шершней "памятник" с потенциалом "мирового культурного наследия" - за счет самой известной в мире украинской мелодии "Щедрик" – конечно, был бы хорошей возможностью привлечь инвестиции и туристов. Даже если в основе сомнительная историческая ценность.

Особенно привлекательно эта идея выглядела семь-восемь лет назад, когда в 2017 году отмечали 140 лет со дня рождения и 100 лет со дня написания "Щедрика". Но вместо расцвета туристического проекта, сегодня дом окончательно приходит в упадок.

"Сейчас мы просто ждем, чтобы здание окончательно развалилось, снести его и не портить вид местности", — комментирует ситуацию Дидух.

В 2015-2016 годах проект создания мемориала на месте полуразвалившейся хаты заказывала местная власть. Здание хотели снести и рядом поставить памятник композитору. За здание не держались вероятно из-за того, что исследователи истории региона из Винницкого краеведческого музея и других научных учреждений не нашли доказательств его аутентичности.

По имеющимся архивным записям, деревянные церковные помещения сгорели еще в 1895 году, а колхозная контора, скорее всего — возведенная после Второй мировой войны мазанка со щедрыми кирпичными пристройками.

Фонд, прекративший работу

Проект реновации "дома Леонтовича" у местной власти "перехватила" ОО Фонд гуманитарного развития Украины, который основала и возглавила бывший директор Мыстецкого арсенала Наталья Заболотная. Ее партнером выступал Киевский институт Кеннана (его руководительницу Екатерину Смаглий, которая поддерживала проекты Заболотной, уволили за продвижение пророссийских нарративов в институции), а соучредителем в ОО художник Виктор Гриза.

Всего организация Заболотной занималась тремя важными объектами культурного наследия. Кроме "дома Леонтовича" еще было "возрождение" бассейна "Чайка" в Сырецком парке в Киеве, а также реконструкция помещения боксерского клуба "Спарта" в Каневе Черкасской области. Кроме того, в рамках инициативы SOSFuture / SOSМайбутнє на интерактивную карту были нанесены памятники, которые подвергаются разрушениям. Судя по сайту Фонда, последний раз его обновляли в 2019 году, сайт sosfuture.com.ua последний раз работал в середине 2021 года.

Также фонд дважды провел в Каневе инвестиционный форум, правда, в многомиллионные инвестиции для региона (а также в политический мандат для организаторов и инвесторов мероприятия) он так и не вылился.

Флагманским же проектом для фонда было возрождение "родового гнезда" Леонтовича. Его же сделали "визитной карточкой" инициативы SOSFuture / SOSМайбутнє, целью которой было сохранение памятников культуры, которые подвергаются разрушению или находятся в запущенном состоянии.

Невыполненные обещания

Дом в Шершнях объявили "национальным наследием". Здесь организовывали выступление хора "Щедрик", благотворительные выступления художников, например, скрипача Ильи Бондаренко. В 2018 году для привлечения внимания к объекту, здесь организовали фестиваль "Шершни Леонтовича", который должен был стать ежегодным, но продержался всего два года.

"Реставрацию" здания пообещал профинансировать фонд тогдашнего народного депутата и главы Федерации бокса Владимира Продивуса. В то же время фонд заявил о начале работ по реконструкции усадьбы, ведь до этого был проведен конкурс, на котором победило архитектурное бюро Алексея Семирога-Орлыка.

Проект предусматривал сохранение дома в максимально аутентичном виде благодаря использованию легких материалов и стекла, которые смогут защищать здание от воздействия внешней среды. Рядом с домом предлагалось возвести летний музыкальный театр под открытым небом Open Air Leontovych Heart на 350 зрителей и школу-студию с музыкальными и художественными классами, говорилось в одном из блогов Заболотной по случаю этого события.

Однако, несмотря на собранные средства, ни один из этих этапов не был реализован.

По словам Дидуха, большие обещания по реновации дома и превращения села Шершни в "туристический магнит" были актуальными накануне парламентских выборов в 2019 году:

"Приезжали, обещали все отремонтировать, привезти туристов. Но прошли выборы – и все забылось". Относительно использования средств, он добавляет: "Куда они делись? Никто ничего не делал. Этих денег мы видели".

Куда делись деньги?

Финансовая часть проекта довольно непрозрачна. Общая стоимость проекта оценивалась в 1,5 млн грн. Несмотря на то, что цифра не выглядит впечатляющей (возможно и заниженной для таких масштабов, даже учитывая курс 2018 года), журналисты, которые искали истоки этой калькуляции, так и не смогли выяснить, откуда она взялась. Для сравнения, на другой музей Леонтовича в Винницкой области – усадьбу, где он жил уже во взрослом возрасте – потратили 4,5 млн грн из областного бюджета.

По состоянию на конец 2017 года за счет средств благотворителей было собрано 250 тыс. грн. В июле 2018 цифра составляла уже 350 тыс. грн, по словам Заболотной. Также в 2018 году 150 тыс. грн дал скрипач Илья Бондаренко, писали местные СМИ. 100 тыс. грн, по словам Заболотной, перечислили Семирогу-Орлику за его работу.

Также деньги на "дом Леонтовича" собирали во время концерта в начале 2020 года. Несмотря на то, что на сцене Культурного центра Freedom Hall выступили Наталья Могилевская, Тауаппа, Тоня Матвиенко, Jerry Heil, Viktoria Vasalati, Анна Буткевич.

Открыли вечер всемирно известный хор "Щедрик", известный поэт и издатель Иван Малкович и тот же Илья Бондаренко, все вместе звездные гости, среди которых были заявлены "представители политического истеблишмента и культуры: Ирина Борзова, Людмила Пышная, Иван Гинянский, Дмитрий Гордон с женой Олесей Бацман, Лариса Евтухова, Тимофей Нагорный, Виталина Ющенко, Екатерина Одарченко, Наталья Нетовкина, Анатолий Соловьяненко, Павел Шилько, Александр Сирый, Габриэла Масанга, Елена Пржонская, а также все небезразличные" – смогли вместе собрать всего 150 тыс. грн – эквивалент взноса одного Бондаренко. Хотя можно смело предположить, что затраты на организацию мероприятия, а также инвестиции в его освещение в СМИ кратно превышали эту сумму.

По состоянию на начало 2020 года в фонде должно было накопиться около 650 тыс. грн, из которых 100 тыс. пошли на оплату работы архитектора. Последний, правда, даже не упомянул об успешном имиджевом проекте на своей странице в Facebook.

Даже если после этого средства в фонд не поступали – из-за пандемии коронавируса, полномасштабного вторжения или других причин – а реставрация была заявлена как "начатая" еще в 2018-м, полмиллиона гривен должны были бы как-то улучшить ситуацию с "родовым гнездом" легендарного композитора, судьбой которого Заболотная занималась семь лет назад.

Сегодня здание выглядит так же, как и до начала проекта – только с пропавшими средствами. После 7 лет инициативы Заболотной не осталось ничего – ни культурного центра, ни туристического маршрута, ни следа потраченных средств.

"Дом Леонтовича" продолжает приходить в упадок, а его снос кажется лишь вопросом времени. Вполне вероятно, что проект был лишь прикрытием для сбора средств, которые затем не использовались по назначению. Но главный вопрос остается открытым: кто будет отвечать за упущенный шанс создать культурный центр?