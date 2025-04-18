Воротар-рекордсмен УПЛ Олексій Паламарчук поділився секретами відбиття пенальті

Днями воротар команди "Інгулець" Олексій Паламарчук став першим голкіпером в історії Української Премʼєр-ліги, якому вдалося відбити 6 пенальті поспіль. Таким чином він побив попередній рекорд Дмитра Різника, у якого був показник 5 відбитих одинадцятиметрових, коли він грав за "Ворсклу".

У ексклюзивному інтервʼю для РБК-Україна воротар-рекордсмен розповів про свою стратегію на пенальті, а також про ситуацію у клубі, який наразі замикає турнірну таблицю Прем'єр-ліги.

– Олексій, як тобі вдається так впевнено відбивати таку кількість пенальті? В чому твій секрет?

– Насправді ніякого секрету немає, є лише свої здогадки. Я намагаюся дивитися на футболістів, на те, як вони підходять до мʼяча та як пересуваються.

– Тобто в тебе немає конкретної стратегії, яка допомагає тобі у відбитті пенальті?

– Частково вона є: я намагаюся зробити так, щоб мій суперник пробив у той кут, в який мені потрібно.

– Стараєшся переграти пенальтиста психологічно?

– Так, трохи психологічно. Але мені вже люди кажуть, що я відбив стільки пенальті, що гравці вже не знають, як мені забити.

– Ти відпрацьовуєш пенальті окремо на тренуваннях?

– Скажу чесно: я взагалі їх не відпрацьовую. Трохи придивляємося, дивимось, як гравці пробивають пенальті, але все вирішується на полі.

– Еміліано Мартінес - один з найкращих воротарів, якщо брати до уваги відбиття пенальті. Якось придивляєшся до нього?

– Мартінес дуже цікавий воротар, але він здебільшого переграє футболістів завдяки своєму характеру. Аргентинець грає на публіку, висміює гравців, і це допомагає йому парирувати одинадцятиметрові.

Найбільше мені сподобався голкіпер збірної Нідерландів Тім Крул, який виходив на серію пенальті під час ЧС-2014. Він теж дуже добре грав у таких дуелях, завдяки тому, що морально перекушував суперника.

– Оновлення антипенальтійського рекорду Чемпіонату УПЛ має для тебе якесь особливе значення?

– Звичайно, має. Це дуже приємно. Але насамперед я хочу, щоб команда добре грала та досягала хороших результатів.

– Чому, на твою думку, "Інгулець" не демонструє зараз хороших результатів?

– Якщо чесно, то у нас немає достатньої кількості кваліфікованих футболістів. До того ж, у нас дуже багато молодих футболістів. Мотивація є, але, скажемо так, не вистачає майстерності.

– Чи цікавляться сильніші клуби тобою зараз?

– Були лише чутки, але без конкретики. Президент казав, що якщо будуть конкретні пропозиції, то він мене відпустить до іншої команди.

– Які в тебе стосунки з Олександром Поворознюком?

– Коли був Владислав Лупашко у команді, то [президент] якось частіше приїжджав до нас, зараз трохи менше. Можливо, йому заважає робота чи якісь інші фактори.

– Для "Інгульця" домашні матчі - болюча тема. Коли ви нарешті повернетеся до Петрового?

– Так, справді, це дуже болюча тема. Ми іноді проїжджаємо повз стадіон, бачимо, що там все нормально, але, наскільки знаю, то існують проблеми з документацією. І саме через це ми поки там не можемо грати...

– Наскільки важко вам подорожувати Україною через ситуацію зі стадіоном?

– Чесно, ми дуже за*бались. Це дуже важко і морально, і фізично. Добре, що тепер ми гратимемо домашні матчі в Олександрії - туди не так далеко їхати.