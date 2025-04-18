Вратарь-рекордсмен УПЛ Алексей Паламарчук поделился секретами отражения пенальти

На днях вратарь команды "Ингулец" Алексей Паламарчук стал первым голкипером в истории Украинской Премьер-лиги, которому удалось отбить 6 пенальти подряд. Таким образом он побил предыдущий рекорд Дмитрия Ризныка, у которого был показатель 5 отраженных одиннадцатиметровых, когда он играл за "Ворсклу".

В эксклюзивном интервью для РБК-Украина вратарь-рекордсмен рассказал о своей стратегии на пенальти, а также о ситуации в клубе, который сейчас замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.

- Алексей, как тебе удается так уверенно отбивать такое количество пенальти? В чем твой секрет?

- На самом деле никакого секрета нет, есть только свои догадки. Я стараюсь смотреть на футболистов, на то, как они подходят к мячу и как передвигаются.

- То есть у тебя нет конкретной стратегии, которая помогает тебе в отражении пенальти?

- Частично она есть: я стараюсь сделать так, чтобы мой соперник пробил в тот угол, в который мне нужно.

- Стараешься переиграть пенальтиста психологически?

- Да, немного психологически. Но мне уже люди говорят, что я отбил столько пенальти, что игроки уже не знают, как мне забить.

- Ты отрабатываешь пенальти отдельно на тренировках?

- Скажу честно: я вообще их не отрабатываю. Немного присматриваемся, смотрим, как игроки пробивают пенальти, но все решается на поле.

- Эмилиано Мартинес - один из лучших вратарей, если брать во внимание отражение пенальти. Как-то присматриваешься к нему?

- Мартинес очень интересный вратарь, но он в основном переигрывает футболистов благодаря своему характеру. Аргентинец играет на публику, высмеивает игроков, и это помогает ему парировать одиннадцатиметровые.

Больше всего мне понравился голкипер сборной Нидерландов Тим Крул, который выходил на серию пенальти во время ЧМ-2014. Он тоже очень хорошо играл в таких дуэлях, благодаря тому, что морально перекусывал соперника.

- Обновление антипенальтийского рекорда Чемпионата УПЛ имеет для тебя какое-то особое значение?

- Конечно, имеет. Это очень приятно. Но прежде всего я хочу, чтобы команда хорошо играла и достигала хороших результатов.

- Почему, по твоему мнению, "Ингулец" не демонстрирует сейчас хороших результатов?

- Если честно, то у нас нет достаточного количества квалифицированных футболистов. К тому же, у нас очень много молодых футболистов. Мотивация есть, но, скажем так, не хватает мастерства.

- Интересуются ли более сильные клубы тобой сейчас?

- Были только слухи, но без конкретики. Президент говорил, что если будут конкретные предложения, то он меня отпустит в другую команду.

- Какие у тебя отношения с Александром Поворознюком?

- Когда был Владислав Лупашко в команде, то [президент] как-то чаще приезжал к нам, сейчас немного меньше. Возможно, ему мешает работа или какие-то другие факторы.

- Для "Ингульца" домашние матчи - больная тема. Когда вы наконец вернетесь в Петрово?

- Да, действительно, это очень болезненная тема. Мы иногда проезжаем мимо стадиона, видим, что там все нормально, но, насколько знаю, то существуют проблемы с документацией. И именно поэтому мы пока там не можем играть...

- Насколько трудно вам путешествовать по Украине из-за ситуации со стадионом?

- Честно, мы очень за*бались. Это очень трудно и морально, и физически. Хорошо, что теперь мы будем играть домашние матчи в Александрии - туда не так далеко ехать.