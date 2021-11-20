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В реконструированном сквере в Днепре пытались украсть сакуры

Автор: Артем Горовенко

В Днепре в новом сквере на Калиновой злоумышленники хотели выкопать сакуры.

Об этом сообщил депутат горсовета Сергей Пустовой в Facebook.

"Забор вокруг реконструируемого сквера на Калиновой-Образцова - вынужденная мера. Об этом писал мер днепра Борис Филатов.

Ограждение призвано в какой-то степени защитить красивую зеленую зону от вандалов. А последние даже не ждут окончания работ.

Сегодня ночью злоумышленники пытались выкопать две сакуры. Им это почти удалось – но спугнул сторож, охраняющий стройматериалы и инструменты.

Так что ограждения - не от хорошей жизни, друзья.

Район развивается, город развивается, но некоторые граждане ментально не успевают. Так что приходится идти на превентивные меры", - написал Сергей Пустовой.

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Днепр