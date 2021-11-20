У реконструйованому сквері в Дніпрі намагалися вкрасти сакури

У Дніпрі в новому сквері на Калиновій зловмисники хотіли викопати сакури.
Про це повідомив депутат міськради Сергій Пустовий в Facebook.
"Паркан навколо реконструйованого скверу на Калиновій-Образцова-вимушений захід. Про це писав мер Дніпра Борис Філатов.
Огорожа покликана в якійсь мірі захистити красиву зелену зону від вандалів. А останні навіть не чекають закінчення робіт.
Сьогодні вночі зловмисники намагалися викопати дві сакури. Їм це майже вдалося-але злякав сторож, що охороняє будматеріали та інструменти.
Так що огорожі-не від хорошого життя, друзі.
Район розвивається, місто розвивається, але деякі громадяни ментально не встигають. Так що доводиться йти на превентивні заходи", - написав Сергій Пустовий.