В реконструированном сквере в Днепре пытались украсть сакуры
Фото: в реконструированном сквере в Днепре пытались украсть сакуры (facebook.com)
В Днепре в новом сквере на Калиновой злоумышленники хотели выкопать сакуры.
Об этом сообщил депутат горсовета Сергей Пустовой в Facebook.
"Забор вокруг реконструируемого сквера на Калиновой-Образцова - вынужденная мера. Об этом писал мер днепра Борис Филатов.
Ограждение призвано в какой-то степени защитить красивую зеленую зону от вандалов. А последние даже не ждут окончания работ.
Сегодня ночью злоумышленники пытались выкопать две сакуры. Им это почти удалось – но спугнул сторож, охраняющий стройматериалы и инструменты.
Так что ограждения - не от хорошей жизни, друзья.
Район развивается, город развивается, но некоторые граждане ментально не успевают. Так что приходится идти на превентивные меры", - написал Сергей Пустовой.