У реконструйованому сквері в Дніпрі намагалися вкрасти сакури

У Дніпрі в новому сквері на Калиновій зловмисники хотіли викопати сакури.

Про це повідомив депутат міськради Сергій Пустовий в Facebook .

"Паркан навколо реконструйованого скверу на Калиновій-Образцова-вимушений захід. Про це писав мер Дніпра Борис Філатов.

Огорожа покликана в якійсь мірі захистити красиву зелену зону від вандалів. А останні навіть не чекають закінчення робіт.

Сьогодні вночі зловмисники намагалися викопати дві сакури. Їм це майже вдалося-але злякав сторож, що охороняє будматеріали та інструменти.

Так що огорожі-не від хорошого життя, друзі.

Район розвивається, місто розвивається, але деякі громадяни ментально не встигають. Так що доводиться йти на превентивні заходи", - написав Сергій Пустовий.