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У реконструйованому сквері в Дніпрі намагалися вкрасти сакури

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Дніпро, Субота 20 листопада 2021 17:44
У реконструйованому сквері в Дніпрі намагалися вкрасти сакури Фото: у реконструйованому сквері в Дніпрі намагалися вкрасти сакури (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі в новому сквері на Калиновій зловмисники хотіли викопати сакури.

Про це повідомив депутат міськради Сергій Пустовий в Facebook.

"Паркан навколо реконструйованого скверу на Калиновій-Образцова-вимушений захід. Про це писав мер Дніпра Борис Філатов.

Огорожа покликана в якійсь мірі захистити красиву зелену зону від вандалів. А останні навіть не чекають закінчення робіт.

Сьогодні вночі зловмисники намагалися викопати дві сакури. Їм це майже вдалося-але злякав сторож, що охороняє будматеріали та інструменти.

Так що огорожі-не від хорошого життя, друзі.

Район розвивається, місто розвивається, але деякі громадяни ментально не встигають. Так що доводиться йти на превентивні заходи", - написав Сергій Пустовий.

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