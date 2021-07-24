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В реке Днепр под Черкассами обнаружили медуз: видео микроскопических жителей

Новина українською →
Чеховка, Суббота 24 июля 2021 08:45
В реке Днепр под Черкассами обнаружили медуз: видео микроскопических жителей Коллаж РБК-Украина: в реке Днепре заметили медуз
Автор: Тетяна Самарук

В Черкасской области, в селе Чеховка, отдыхающие в реке заметили много маленьких медуз. Также всего за десять минут отдыхающему удалось поймать несколько десятков.

Видео с морскими существами опубликовали на странице "typical_cherkasy" в Instagram.

Кроме того, таких медуз в Днепре под Черкассами заметили впервые.

В комментариях пользователи пишут, что видели медуз и больших размеров. Другие же предполагают, что они могли приплыть в Черкассы через загрязненную водоему.

  • Это очень плохо. Пресноводная медуза водится только в критически плохой воде;
  • Там такая зеленая вода, и медузы не живут;
  • Заблудились. Какая все же вода грязная.

Ранее ТСН писали, что кандидат биологических наук, сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Куцоконь Юлия заявила, что в Днепре медузы нередко попадаются. Однако она объясняет, что это совсем не те медузы, которые живут в море.

Их называют краспедакустамы, они пресноводные из ряда лимномедузы и встречаются в пресных водоемах по всему миру, говорит биологиня.

По ее словам, активному распространению краспедакустив в украинских реках способствовала очень теплая погода. Медузы являются безопасными для человека и никакой угрозы не могут причинить.

Также медуз можно встретить в различных водоемах: озерах, ручьях, прудах, бассейнах, аквариумах. Чаще всего встречаются в небольших искусственных водоемах, куда, вероятно, попадают полипы вместе с водорослями и икрой рыб.

В реке Днепр под Черкассами обнаружили медуз: видео микроскопических жителей

Фото: в реке Днепр обнаружили медуз (wikipedia.org)

Ранее мы сообщали, что в реке Днепр в Киеве заметили медуз. Их показали на видео.

Напомним, что прошлым летом в Днепре рыбак выловил экзотических рыб, обитающих у берегов Италии.

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