В реке Днепр под Черкассами обнаружили медуз: видео микроскопических жителей
В Черкасской области, в селе Чеховка, отдыхающие в реке заметили много маленьких медуз. Также всего за десять минут отдыхающему удалось поймать несколько десятков.
Видео с морскими существами опубликовали на странице "typical_cherkasy" в Instagram.
Кроме того, таких медуз в Днепре под Черкассами заметили впервые.
В комментариях пользователи пишут, что видели медуз и больших размеров. Другие же предполагают, что они могли приплыть в Черкассы через загрязненную водоему.
- Это очень плохо. Пресноводная медуза водится только в критически плохой воде;
- Там такая зеленая вода, и медузы не живут;
- Заблудились. Какая все же вода грязная.
Ранее ТСН писали, что кандидат биологических наук, сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Куцоконь Юлия заявила, что в Днепре медузы нередко попадаются. Однако она объясняет, что это совсем не те медузы, которые живут в море.
Их называют краспедакустамы, они пресноводные из ряда лимномедузы и встречаются в пресных водоемах по всему миру, говорит биологиня.
По ее словам, активному распространению краспедакустив в украинских реках способствовала очень теплая погода. Медузы являются безопасными для человека и никакой угрозы не могут причинить.
Также медуз можно встретить в различных водоемах: озерах, ручьях, прудах, бассейнах, аквариумах. Чаще всего встречаются в небольших искусственных водоемах, куда, вероятно, попадают полипы вместе с водорослями и икрой рыб.
Фото: в реке Днепр обнаружили медуз (wikipedia.org)
Ранее мы сообщали, что в реке Днепр в Киеве заметили медуз. Их показали на видео.
Напомним, что прошлым летом в Днепре рыбак выловил экзотических рыб, обитающих у берегов Италии.