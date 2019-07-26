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Регулярно делает уколы: Кейт Миддлтон уличили в использовании препаратов

STYLERПерсоны    26.07.2019 - 10:23
Регулярно делает уколы: Кейт Миддлтон уличили в использовании препаратов
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Стало известно, как Кейт Миддлтон следит за собой

Кейт Миддлтон регулярно делает уколы красоты, чтобы выглядеть молодой. Об этом рассказал знаменитый пластический хирург и косметолог, глава клиники "Доктор Меди Спа" Мунир Сомджи. 

В своем Instagram-аккаунте специалист опубликовал фотографию герцогини Кембриджской, обвинив ее в использовании уколов ботулотоксина.

"Наша Кейт любит "детский ботокс". Обратите внимание на исчезновение мелких мимических морщин на лбу и на аккуратно приподнялись ее брови", - написал врач, опубликовав два снимка 37-летней Миддлтон.

Как известно, процедура "детский ботокс" подразумевает несколько уколов в мышцы лба, позволяющие свести мимику к минимуму, добившись практически идеально гладкой кожи.

Регулярно делает уколы: Кейт Миддлтон уличили в использовании препаратов

Скриншот поста

Добавим, что в комментариях к посту представитель Кенсингтонского дворца заявил, что заявление Сомджи - это "наглая ложь" и потребовал немедленно удалить запись. Хирург сначала просто закрыл комментарии к посту, но потом все же удалил запись.

Ранее мы писали о том, что друг королевской семьи раскрыл секреты воспитания сына Кейт Миддлтон и Уильяма - принца Джоджа.

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