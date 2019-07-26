Регулярно робить уколи: Кейт Міддлтон зловили на використанні препаратів

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Стало відомо, як Кейт Міддлтон стежить за собою

Кейт Міддлтон регулярно робить уколи краси, щоб виглядати молодою. Про це розповів відомий пластичний хірург і косметолог, глава клініки "Доктор Міді Спа" Мунір Сомджи.

У своєму Instagram-акаунті спеціаліст опублікував фото герцогині Кембриджської, звинувативши її у використанні ін'єкцій ботулотоксину.

"Наша Кейт любить "дитячий ботокс". Зверніть увагу на зникнення дрібних мімічних зморшок на лобі і на акуратно підвелись її брови", - написав лікар, опублікувавши два знімка 37-річної Міддлтон.

Як відомо, процедура "дитячий ботокс" передбачає кілька уколів в м'язи лоба, що дозволяють звести міміку до мінімуму, досягнувши практично ідеально гладкої шкіри.

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Додамо, що в коментарях до посту представник Кенсінгтонського палацу заявив, що заява Сомджи - це "нахабна брехня" і зажадав негайно видалити запис. Хірург спочатку просто закрив коментарі до посту, але потім все ж видалив запис.

Раніше ми писали про те, що друг королівської сім'ї розкрив секрети виховання сина Кейт Міддлтон і Вільяма - принца Джорджа.