Реформа образования: в украинских школах проведут уникальный эксперимент

Новую украинскую школу ждут очередные изменения. Так, в 25 школах по всей стране внедрят программу социального, эмоционального и нравственного обучения, которую разработала международная команда ученых на базе Университета Эмори (США) при поддержке Лауреата Нобелевской премии мира Далай-ламы XIV

Авторы проекта предлагают в своей программе пять инноваций:

воспитание в ребенке сочувствия, других общечеловеческих ценностей и в целом "эмоционального интеллекта";

методы тренировки внимания;

внедрение "системного мышления" на всех уровнях образования;

особый подход с учетом травм и развитие устойчивости;

конструктивистская педагогика, сфокусирована на ученичестве.

Основы нового метода - развитие soft skills - "мягких навыков" вроде умения удерживать внимание, системно, креативно и критически мыслить, сочувствовать, работать в команде. Среди других инноваций программы - воспитание устойчивости к неурядицам и работа с психологическими травмами, что актуально для страны в состоянии войны.

"Это 20-40-минутные занятия, разделенные на семь разделов. Для каждой возрастной группы уже создано более 40 уроков, которых хватит на год-два работы. Они содержат четкие методические инструкции и простые, иногда игровые, задания для класса, на подготовку к которым педагогу нужно меньше получаса. Наша цель - перевести эти материалы на украинский", - рассказал советник Министерства образования и науки Украины Александр Элькин.

Уникальную для украинского образования методику продемонстрируют на открытых уроках с учениками и ученицами 8 класса 7-9 июля.

Новая украинская школа (иллюстративное фото / kobu.kiev.ua)

Добавим, что программа SEE Learning была представлена лишь 4 апреля этого года на международном форуме в Дели. Но ее уже с 2017 года используют более 500 учителей в США, странах Европы и в Индии. В Украине на сегодняшний день проект функционирует лишь в двух частных школах.

Ранее мы писали о том, что украинские школьники полным ходом ищут срочную работу на летние каникулы.