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Реформа освіти: в українських школах проведуть унікальний експеримент


Українських вчителів спонукають до формування у дітей навичок XXI століття

Нову українську школу чекають чергові зміни. Так, у 25 школах по всій країні запровадять програму соціального, емоційного і морального навчання, яку розробила міжнародна команда вчених на базі Університету Еморі (США) за підтримки Лауреата Нобелівської премії миру Далай-лами XIV

Автори проекту пропонують у своїй програмі п'ять інновацій:

  • виховання в дитині співчуття, інших загальнолюдських цінностей і у цілому "емоційного інтелекту";
  • методи тренування уваги;
  • впровадження "системного мислення" на всіх рівнях освіти;
  • особливий підхід з урахуванням травм і розвиток стійкості;
  • конструктивістська педагогіка, сфокусована на учнівство

Основи нового методу - розвиток soft skills - "м'яких навичок" на кшталт вміння утримувати увагу, системно, творчо та критично мислити, співчувати, працювати в команді. Серед інших інновацій програми - виховання стійкості до негараздів і робота з психологічними травмами, що актуально для країни в стані війни.

"Це 20-40-хвилинні заняття, поділені на сім розділів. Для кожної вікової групи уже створено понад 40 уроків, яких вистачить на рік-два роботи. Вони містять чіткі методичні інструкції та прості, іноді ігрові, завдання для класу, на підготовку до яких педагогу потрібно менше як півгодини. Наша мета - перевести ці матеріали на українську", - розповів радник Міністерства освіти і науки України Олександр Елькін.

Унікальну для української освіти методику продемонструють на відкритих уроках з учнями та ученицями 8 класу 7-9 липня.

Нова українська школа (ілюстративне фото / kobu.kiev.ua)

Додамо, що програма SEE Learning була представлена лише 4 квітня цього року на міжнародному форумі в Делі. Але її вже з 2017 року використовують понад 500 учителів у США, країнах Європи та в Індії. В Україні на сьогоднішній день проект функціонує лише у двох приватних школах.

Раніше ми писали про те, що українські школярі повним ходом шукають термінову роботу на літні канікули.

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