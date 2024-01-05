Реєстрація ГБО: як водіям вписати газ у техпаспорт машини

Багато українських водіїв, аби зекономити на бензині, встановлюють на авто газобалонного обладнання (ГБО). Але після цього газову систему треба обов'язково зареєструвати у техпаспорті машини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Головного сервісного центру МВС.

Як вписати газ у техпаспорт авто

Після переобладнання авто у 10-денний термін його необхідно перереєструвати в сервісному центрі МВС. Для отримання послуги потрібно мати талон попереднього запису. Онлайн запис можна здійснити на сайті Головного сервісного центру МВС.

Також талон на перереєстрацію транспортного засобу можна взяти безпосередньо в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.

Для перереєстрації автомобіля після встановлення ГБО водій має надати такі документи:

паспорт громадянина України

ідентифікаційний номер

наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

акт приймання-передачі авто

свідоцтво про погодження конструкцій

сертифікат відповідності

Які документи потрібні для реєстрації ГБО (фото: Telegram/ "Ти ж юрист")

Після перереєстрації транспортного засобу власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля, де вноситься запис про встановлення на транспортний засіб газобалонного обладнання.

Зазначимо, що поки експертне дослідження не є обов’язковим. Воно проводиться за бажанням власника транспортного засобу.