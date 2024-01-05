Регистрация ГБО: как водителям вписать газ в техпаспорт машины

Многие украинские водители, чтобы сэкономить на бензине, устанавливают на авто газобаллонного оборудования (ГБО). Но после этого газовую систему обязательно нужно зарегистрировать в техпаспорте машины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главного сервисного центра МВД.

Как вписать газ в техпаспорт авто

После переоборудования авто в 10-дневный срок его необходимо перерегистрировать в сервисном центре МВД. Для получения услуги требуется талон предварительной записи. Онлайн запись можно осуществить на сайте Главного сервисного центра МВД.

Также талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять непосредственно в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Для перерегистрации автомобиля после установки ГБО водитель должен предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины

идентификационный номер

свидетельство о регистрации транспортного средства

акт приема-передачи авто

свидетельство о согласовании конструкций

сертификат соответствия

Какие документы нужны для регистрации ГБО (фото: Telegram/ "Ты же юрист")

После перерегистрации транспортного средства владелец получает новое свидетельство о регистрации автомобиля, где вносится запись об установке на транспортное средство газобаллонного оборудования.

Отметим, что пока экспертное исследование не обязательно. Оно производится по желанию владельца транспортного средства.