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Редко ошибаются: в Google назвали победителя Евровидения 2019


Букмекеры на Евровидение 2019 еще до начала конкурса стали делать прогнозы

Евровидение 2019 уже началось. С каждым днем прогнозы букмекеров меняются. Google также составил рейтинг участников песенного конкурса Евровидение 2019 на основе запросов пользователей поисковой системы. Рейтинг опубликован в Google Trends.

"Если бы страны начисляли баллы на основе поисковой активности для конкурсантов других стран, используя знаменитую 12-балльную систему голосования Евровидения, рейтинг выглядел бы так: 1 место – Франция, 2 место – Исландия, 3 место - Россия", - говорится в сообщении.

В пятерку также вошли исполнители из Нидерландов и Белоруссии. На последнем месте по запросам - Израиль.

Евровидение 2019 - Google назвал победителя (скриншот)

В 2017 году поисковая активность правильно предсказала победителя конкурса, в прошлом году Евровидение выиграла участница, которой прогнозировали второе место. В течение нескольких лет корреляция между поисковыми запросами и телетрансляциями была довольно сильной (2007, 2008 и 2014-2017 гг.), в другие годы она была немного слабее. В течение 9 из 15 лет кандидат с самым высоким рейтингом также получал больше всего баллов от зрителей.

Напомним, что ранее зарубежные СМИ опозорились с "двойником" Верки Сердючки.

Ранее мы писали, что Сердючку разозлили фанаты на Евровидении.

До этого сообщалось, что стали известны подробности выступления Мадонны на Евровидении 2019.

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