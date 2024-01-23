Спікера Сил оборони півдня розкритикували за нову зачіску: у чому суть скандалу

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За словами активіста Дем’яна Ганули, нібито Гуменюк рекламує салон краси, який грубо порушує мовний закон. Все тому, що перукар вела свої соцмережі виключно російською мовою.

Однак, після розголошення ситуації на своїх сторінках Анна Пітерська вже розповідає про свої послуги українською мовою.

Як раніше виглядати сторінки перукаря у соцмережах (скриншот)

Наталія Гуменюк з'явилась на сторінці перукаря у військовий формі.

Анна Пітерська відреагувала на скандал так: "Якщо я погана у чиїсь історії, то у мене величезне серце, яке вміє прощати і приймати. Але якщо у вашій історії я поганий персонаж - значить ви цього заслуговуєте".

Активіста обурило прізвище перукаря. Він зазначив, що воно напряму пов'язане з російським містом.

"В коментарях стверджують що "Пітерська" - це реальне прізвище цієї жінки, якщо це так, то я вибачаюсь що повʼязав назву з російським містом. Але це не скасовує факту порушення мовного закону цим салоном краси", - написав Дем’ян Ганула.

Що написала Наталія Гуменюк

Речниця Сил оборони півдня України зазначила, що їй більш до душі твердження, що в темряві краще видно світлих людей.

"Кажуть "gentlemen prefer blondes",подивимось, чи стане більше "джентльменства" навколо", - йдеться у повідомленні.

Нова зачіска Наталії Гуменюк (фото: facebook.com/natusya.humenyuk)