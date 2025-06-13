Речі, які не можна викидати: таємниці давніх прикмет, у які вірили ще наші бабусі

У сучасному світі, де панує мінімалізм і постійне оновлення, ідея викидати старі речі здається природною. Однак, згідно з давніми прикметами та забобонами, існують певні предмети, яких краще не позбуватися. Наші предки вірили, що деякі речі накопичують енергію дому та його мешканців і можуть впливати на долю.
Які речі не варто викидати з дому, бо це може спричинити неприємності, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Здається, прибрав, викинув сміття та мотлох - і чисто. Але стародавні прикмети застерігають: не всі речі можна безкарно викидати з дому. Деякі предмети вважалися провідниками енергії, оберегами або навіть носіями долі.
Вважається, що старе, але ще придатне взуття є оберегом для ніг і символом життєвого шляху. Викидаючи його, ви можете "викинути" свою удачу в дорозі, залучити фінансові труднощі або проблеми зі здоров'ям.
Навіть якщо гаманець чи сумка вже непридатні до використання, їх не варто одразу викидати. Вони накопичують грошову енергію, і позбавлення від них може призвести до бідності. Краще їх спалити або закопати, подякувавши за службу.
Хліб з давніх-давен є символом достатку, життя та благополуччя. Викидати навіть черствий хліб - це великий гріх і віщування голоду чи бідності. Його краще віддати тваринам або висушити.
Сіль символізує удачу, захист та сімейне щастя. Викидати або передавати її комусь - небезпечно, бо разом з сіллю ви можете "віддати" ваше благополуччя іншим людям.
Фотографії зберігають енергетику людей та подій. Викидаючи їх, ви ризикуєте "викинути" пам'ять про рідних або принести неприємності тим, хто на знімку. Старі фото краще зберігати в альбомах або утилізувати способом, що не порушує їхньої цілісності (наприклад, спалити, якщо це абсолютно необхідно, але не просто викинути).
Фата, весільна сукня, туфлі та інші предмети, пов'язані з весіллям, є оберегами сімейного щастя. Їхнє викидання може призвести до розладів у родині, розлучення або невдач у шлюбі.
Перші штанці, шапочки, або улюблені іграшки дитини несуть в собі її енергетику і є оберегом. Їхнє викидання може нашкодити здоров'ю або долі дитини. Краще їх зберегти або віддати тим, хто потребує, але лише якщо речі у хорошому стані.
Годинник - це символ часу та плину життя. Вважається, що викидаючи зламаний годинник, ви можете "зупинити" свій успіх або накликати хвороби. Якщо його неможливо полагодити, краще зберігати як пам'ять.
Дзеркала здавна вважаються порталами в інші світи та накопичувачами енергії. Викидати биті дзеркала особливо небезпечно, оскільки це може призвести до великих нещасть. Їх потрібно обережно загорнути та викинути так, щоб ніхто не постраждав, або закопати.
Подарунки, зроблені від щирого серця, несуть позитивну енергетику дарувальника. Викидаючи їх, ви можете образити людину на енергетичному рівні або "викинути" свою удачу. Якщо річ не потрібна, краще передарувати її.
Віник - це символ чистоти дому та його добробуту. Викидати старий віник разом зі сміттям - значить викидати свою удачу та гроші. Його краще спалити якомога далі від дому.
Релігійні предмети викидати заборонено навіть у сучасних традиціях. Якщо вам потрібно позбавитися таких предметів, то віднесіть їх до церкви або спаліть у чистому місці на землі.
Якщо річ належала людині, яка померла трагічно або асоціюється у вас з негативом, то просто викидати у сміття не варто. Варто провести обряд очищення - окропити водою або залишити на сонці на декілька годин. Потім річ можна передати нужденним у храм або спалити.
Ці речі - ключ до енергетики людини, тому важливо слідкувати за тим, аби вони не потрапили у чужі руки. Бо їх можуть використати для певних ритуалів, щоб навести порчу. Є ще одна важлива прикмета - якщо птах візьме волосся і використає його для гнізда, людину почнуть мучити головні болі.
Є речі, які прикмети обходять стороною:
Тут здоровий глузд важливіший за прикмету.
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Під час написання матеріалу використані джерела: архівні етнографічні збірки ІМФЕ НАН України, поради з платформ "Дім сонця", Symbolon, дослідження українських фольклористів