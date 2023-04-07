Речі, які не можна освячувати в церкві на Великдень: запам'ятайте цей перелік

Що не можна освячувати на Великдень

У жодному разі не освячуйте горілку, пиво або інший алкогольний напій. Дозволено покласти до кошика та вживати лише кагор - кріплене сухе червоне вино.

До церкви не можна приносити кров'яну ковбасу. Адже в Писанні йдеться про заборону на вживання продукти з крові, а тим більше заборонено нести їх для освячення.

Також не варто класти до кошика фрукти та овочі. Річ у тім, що вони під час посту незаборонені, а тому ними не можна розговітися.

Якщо говорити не лише про їжу, то не освячуйте гроші, ключі й прикраси, коштовності, документи та інші матеріальні речі.

Так само не можна святити ножі, як і приносити до церкви. Хоча колись існувала така традиція, щоб різати ним освячені продукти, але зараз так робити не заведено.

Що обов'язково треба покласти до кошика