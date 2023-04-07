Вещи, которые нельзя освящать в церкви на Пасху: запомните этот список

На Пасху существует довольно распространенная традиция идти в церковь и освящать разные продукты. Поскольку раньше многие люди соблюдали пост, то после него хотели разговеться освященной вкусной едой. Однако в пасхальную корзину можно класть не все, что вздумается.
Чего категорически не должно быть в корзине - читайте ниже в материале Styler.
Ни в коем случае не освящайте водку, пиво или другой алкогольный напиток. Можно положить в корзину и употреблять только кагор - крепленое сухое красное вино.
В церковь нельзя приносить кровяную колбасу. Ведь в Писании говорится о запрете на употребление продуктов из крови, а тем более запрещено нести их для освящения.
Также не стоит класть в корзину фрукты и овощи. Дело в том, что они во время поста незапрещены, а потому ими нельзя разговеться.
Если говорить не только о еде, то не освящайте деньги, ключи и украшения, драгоценности, документы и другие материальные вещи.
Так же нельзя святить ножи, как и приносить в церковь. Хотя когда-то существовала такая традиция, чтобы резать им освященные продукты, но сейчас так поступать не принято.
Раньше мы рассказывали, сколько стоит пасхальная корзина 2023 для украинцев.
Читайте также, что обязательно нужно сделать во время Страстной недели перед Пасхой.