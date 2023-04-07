Вещи, которые нельзя освящать в церкви на Пасху: запомните этот список

Что нельзя освящать на Пасху

Ни в коем случае не освящайте водку, пиво или другой алкогольный напиток. Можно положить в корзину и употреблять только кагор - крепленое сухое красное вино.

В церковь нельзя приносить кровяную колбасу. Ведь в Писании говорится о запрете на употребление продуктов из крови, а тем более запрещено нести их для освящения.

Также не стоит класть в корзину фрукты и овощи. Дело в том, что они во время поста незапрещены, а потому ими нельзя разговеться.

Если говорить не только о еде, то не освящайте деньги, ключи и украшения, драгоценности, документы и другие материальные вещи.

Так же нельзя святить ножи, как и приносить в церковь. Хотя когда-то существовала такая традиция, чтобы резать им освященные продукты, но сейчас так поступать не принято.

Что обязательно нужно положить в корзину