Речі, які не можна освячувати в церкві на Великдень: запам'ятайте цей перелік

На Великдень існує досить поширена традиція йти до церкви та освячувати різні продукти. Оскільки раніше юагато люди дотримувалися посту, то після нього хотіли розговітися освяченою смачною їжею. Однак до великоднього кошика можна класти не все, що заманеться.

Чого категорично не повинно бути в кошику - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що не можна освячувати на Великдень

У жодному разі не освячуйте горілку, пиво або інший алкогольний напій. Дозволено покласти до кошика та вживати лише кагор - кріплене сухе червоне вино.

До церкви не можна приносити кров'яну ковбасу. Адже в Писанні йдеться про заборону на вживання продукти з крові, а тим більше заборонено нести їх для освячення.

Також не варто класти до кошика фрукти та овочі. Річ у тім, що вони під час посту незаборонені, а тому ними не можна розговітися.

Якщо говорити не лише про їжу, то не освячуйте гроші, ключі й прикраси, коштовності, документи та інші матеріальні речі.

Так само не можна святити ножі, як і приносити до церкви. Хоча колись існувала така традиція, щоб різати ним освячені продукти, але зараз так робити не заведено.

Що обов'язково треба покласти до кошика