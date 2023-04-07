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Вещи, которые нельзя освящать в церкви на Пасху: запомните этот список

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Пятница 07 апреля 2023 16:57
Вещи, которые нельзя освящать в церкви на Пасху: запомните этот список Что нельзя приносить в церковь на Пасху (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

На Пасху существует довольно распространенная традиция идти в церковь и освящать разные продукты. Поскольку раньше многие люди соблюдали пост, то после него хотели разговеться освященной вкусной едой. Однако в пасхальную корзину можно класть не все, что вздумается.

Чего категорически не должно быть в корзине - читайте ниже в материале Styler.

Что нельзя освящать на Пасху

Ни в коем случае не освящайте водку, пиво или другой алкогольный напиток. Можно положить в корзину и употреблять только кагор - крепленое сухое красное вино.

В церковь нельзя приносить кровяную колбасу. Ведь в Писании говорится о запрете на употребление продуктов из крови, а тем более запрещено нести их для освящения.

Также не стоит класть в корзину фрукты и овощи. Дело в том, что они во время поста незапрещены, а потому ими нельзя разговеться.

Если говорить не только о еде, то не освящайте деньги, ключи и украшения, драгоценности, документы и другие материальные вещи.

Так же нельзя святить ножи, как и приносить в церковь. Хотя когда-то существовала такая традиция, чтобы резать им освященные продукты, но сейчас так поступать не принято.

Что обязательно нужно положить в корзину

  • Паски. Выпекайте их в Чистый четверг или в субботу перед Пасхой.
  • Пасхальные яйца и писанки, которые являются символами возрождения жизни.
  • Мясо и мясные продукты. Их кладут для того, чтобы разговеться освященными продуктами после поста.
  • Молочные продукты, сыр и масло символизируют жертвенность Иисуса.
  • Соль символизирует обилие, поэтому ее тоже кладут в корзину.
  • Хрен символизирует долголетие и здоровье, так что не забудьте о нем на Пасху.
  • Вода. Хотя в большинстве своем ее освящают все же на Крещение, но иногда воду приносят и на Пасху.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит пасхальная корзина 2023 для украинцев.

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