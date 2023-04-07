Вещи, которые нельзя освящать в церкви на Пасху: запомните этот список
На Пасху существует довольно распространенная традиция идти в церковь и освящать разные продукты. Поскольку раньше многие люди соблюдали пост, то после него хотели разговеться освященной вкусной едой. Однако в пасхальную корзину можно класть не все, что вздумается.
Чего категорически не должно быть в корзине - читайте ниже в материале Styler.
Что нельзя освящать на Пасху
Ни в коем случае не освящайте водку, пиво или другой алкогольный напиток. Можно положить в корзину и употреблять только кагор - крепленое сухое красное вино.
В церковь нельзя приносить кровяную колбасу. Ведь в Писании говорится о запрете на употребление продуктов из крови, а тем более запрещено нести их для освящения.
Также не стоит класть в корзину фрукты и овощи. Дело в том, что они во время поста незапрещены, а потому ими нельзя разговеться.
Если говорить не только о еде, то не освящайте деньги, ключи и украшения, драгоценности, документы и другие материальные вещи.
Так же нельзя святить ножи, как и приносить в церковь. Хотя когда-то существовала такая традиция, чтобы резать им освященные продукты, но сейчас так поступать не принято.
Что обязательно нужно положить в корзину
- Паски. Выпекайте их в Чистый четверг или в субботу перед Пасхой.
- Пасхальные яйца и писанки, которые являются символами возрождения жизни.
- Мясо и мясные продукты. Их кладут для того, чтобы разговеться освященными продуктами после поста.
- Молочные продукты, сыр и масло символизируют жертвенность Иисуса.
- Соль символизирует обилие, поэтому ее тоже кладут в корзину.
- Хрен символизирует долголетие и здоровье, так что не забудьте о нем на Пасху.
- Вода. Хотя в большинстве своем ее освящают все же на Крещение, но иногда воду приносят и на Пасху.
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