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Ребенок плачет во сне или ему снятся кошмары из-за войны: как могут помочь родители

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 23:36
Ребенок плачет во сне или ему снятся кошмары из-за войны: как могут помочь родители Фото: Как успокоить ребенка, которому снятся кошмары из-за войны (unsplash com)
Автор: Анна Шиканова

Военные действия России против Украины сильно повлияли на наших детей. И многим пришлось пережить настоящий ужас от постоянных взрывов, авиаударов, ночевки в подвалах и бомбоубежищах.

Из-за сильных стрессов психика и нервная система детей находится в постоянном напряжении, а это приводит к слезам во сне и кошмарам. Психолог Светлана Ройз рассказала, как родители могут помочь.

Если ребенок продолжает спать, он с закрытыми глазами – не нужно его трогать или обнимать. Вы можете напугать его еще больше. Если ему снится, что его кто-то преследует или он пытается откуда-то выбраться – ваши объятия могут привести к неожиданной реакции.

Садитесь рядом, позовите ребенка по имени: Ты спишь. Тебе приснился страшный сон. Это сон. Я – твоя мама. Я с тобой. Ты сейчас проснешься, и я тебя обниму. Мы в безопасности.

Когда малыш проснулся – позовите его по имени, попросите посмотреть на вас. Спросите, видит ли он вас. Уточните, что он проснулся. Потом спросите, как его зовут, как маму зовут, кошку-собаку.

Повторите ему фразу о том, что ему приснился страшный сон и что уже все хорошо, он проснулся и вы в безопасности. Потом спросите, можно ли его обнять. Обнимите, можно немного покачать, спеть колыбельную.

Предложите отогнать страшный сон. Нужно, чтобы ребенок мог сам совершить действие – хлопнуть в ладоши. "Сон пойдет в страну снов, а мы в реальности". Или брызнем специальным спреем (можно воображаемым) от монстров, и они уйдут. Как вариант – подуть (сон растворится как туман).

Далее – хвалим ребенка: "Ты молодец, ты отлично сам справился".

Если ребенок сам не рассказывает о том, что ему приснилось – не выпытывайте. Если рассказывает – говорим, что это был страшный сон. И все происходило во сне, а сейчас ты в реальности и в безопасности.

Если ребенок рассказывает о врагах, о том, что не мог выбраться, рядом были снаряды – можно развеять врагов в пыль (прах) и представить, что выбрались и теперь сверху есть щит. Нужно завершить этот процесс.

Очень важно сказать, что опасность прошла и тревога закончилась: "Ты молодец. Ты мне помогал". Старайтесь поставить точку в таких событиях. Чтобы не пришлось возвращаться к началу событий и он снова не переживал во сне или мысленно что-то травматическое, снова и снова.

В спокойное время можно петь любимую песенку и договорится, что она станет вашим паролем. Напоминанием о безопасности. Ее можно петь, когда у ребенка температура, когда истерика или проблемы со сном.

Напомним, ранее мы писали о том, как избежать психологической и информационной усталости.

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