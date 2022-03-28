Дитина плаче уві сні або їй сняться жахи через війну: як можуть допомогти батьки
Військові дії Росії проти України сильно вплинули на наших дітей. І багатьом довелося пережити справжній жах від постійних вибухів, авіаударів, ночівлі в підвалах і бомбосховищах.
Через сильні стреси психіка і нервова система дітей знаходиться в постійній напрузі, а це призводить до сліз уві сні та кошмарів. Психолог Світлана Ройз розповіла, як батьки можуть допомогти.
Якщо дитина продовжує спати, вона із закритими очима - не потрібно її чіпати або обіймати. Ви можете налякати її ще більше. Якщо їй сниться, що її хтось переслідує або вона намагається звідкись вибратися - ваші обійми можуть привести до несподіваної реакції.
Сідайте поруч, покличте дитину на ім'я: Ти спиш. Тобі приснився страшний сон. Це сон. Я - твоя мама. Я з тобою. Ти зараз прокинешся, і я тебе обійму. Ми в безпеці.
Коли малюк прокинувся - покличте його на ім'я, попросіть подивитися на вас. Запитайте, чи бачить він вас. Уточніть, що він прокинувся. Потім запитайте, як його звуть, як маму звуть, кішку-собаку.
Повторіть їй фразу про те, що їй приснився страшний сон і що вже все добре, вона прокинулася і ви в безпеці. Потім запитайте, чи можна її обійняти. Обійміть, можна трохи покачати, заспівати колискову.
Запропонуйте відігнати страшний сон. Потрібно, щоб дитина могла сама зробити дію – грюкнути в долоні. "Сон піде в країну снів, а ми в реальності". Або бризнемо спеціальним спреєм (можна уявним) від монстрів, і вони підуть. Як варіант - подути (сон розчиниться як туман).
Далі - хвалимо дитину:"Ти молодець, ти відмінно сама впоралася".
Якщо дитина сама не розповідає про те, що їй приснилося – не випитуйте. Якщо розповідає - говоримо, що це був страшний сон. І все відбувалося уві сні, а зараз ти в реальності та в безпеці.
Якщо дитина розповідає про ворогів, про те, що не могла вибратися, поруч були снаряди – можна розвіяти ворогів в пил (прах) і уявити, що вибралися і тепер зверху є щит. Потрібно завершити цей процес.
Дуже важливо сказати, що небезпека пройшла і тривога закінчилася: "Ти молодець. Ти мені допомагала". Намагайтеся поставити крапку в таких подіях. Щоб не довелося повертатися до початку подій і вона знову не переживала уві сні або подумки щось травматичне, знову і знову.
У спокійний час можна співати улюблену пісеньку і домовиться, що вона стане вашим паролем. Нагадуванням про безпеку. Її можна співати, коли у дитини температура, коли істерика або проблеми зі сном.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як уникнути психологічної та інформаційної втоми.
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