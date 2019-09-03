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Ребенок кричал от ужаса: в Киеве обнаружили девочку на крыше ангара

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 23:03
Ребенок кричал от ужаса: в Киеве обнаружили девочку на крыше ангара
В Киеве обнаружили ребенка на крыше ангара (Коллаж РБК-Украина)

Девочка ночью бегала по крыше и плакала

В Киеве спасатели обнаружили на крыше заброшенного ангара девочку, которая кричала от ужаса и находилась в состоянии шока. Детали инцидента рассказали в пресс-службе Генерального управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

Звонок на горячую линию спасателей поступил около 23:00. В Службу спасения сообщили, что на крыше недействующего ангара в Голосеевском районе столицы, по улице Островная, находится человек. На место происшествия выехала команда спасателей 17-й Государственной пожарно-спасательной части.

На крыше заброшенного ангара спасатели обнаружили девочку, 2005 года рождения. Она бегала по крыше, кричала от ужаса и находилась в состоянии глубокого шока. Спасатели добрались на кровлю ангара и сняли девочку с крыши с помощью веревок.

Девочку сразу передали работникам скорой медицинской помощи. Ее немедленно госпитализировали. Медики отметили, что ребенок находится в состоянии сильного шока.

Также стало известно, что в Службу спасения позвонила перепуганная мама девочки. Что она делала ночь одна на крыше заброшенного ангара – на данный момент устанавливается.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что известная украинская певица устроила скандал в медицинской клинике из-за своего сына Гектора.

А также рассказывали о том, что на Прикарпатье обнаружили ребенка- маугли, который боится людей и не разговаривает.

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