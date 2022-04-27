UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ребенок не хочет учить язык в другой стране: что делать родителям в такой ситуации

Доктор Комаровский (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Многие украинцы вынуждены были уехать за границу с детьми, спасаясь от российской агрессии. Но в европейских странах некоторые столкнулись с проблемой, когда у ребенка нет желания ходить в школу, общаться со сверстниками и разговаривать на иностранном языке.

Почему так случается и как настроить подростка на изучение языка в другой стране, рассказал доктор Комаровский в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

По словам Евгения Комаровского, основная проблема заключается в том, что они считают ситуацию временной, поэтому не учат язык, а все свободное время проводят в социальных сетях или в компьютерных играх.

Когда мама или другой близкий человек пытается вытащить детей из чатов и соцсетей, они обычно говорят: "У меня там все друзья".

Доктор советует подросткам иначе посмотреть на то, что сейчас происходит.

"Будем надеяться, что ситуация "я за границей ненадолго" - правильная, но рассчитывать на нее не надо. Стоит быть готовым к тому, что пребывание в другой стране может затянуться", - сказал эксперт.

Насчет новых контактов - друзей много не бывает.

"Если за то время, пока вы находитесь в другой стране, у вас появятся новые знакомства, это поможет в жизни. Подавно, в 14-16 лет подружиться очень легко", - пояснил подросткам доктор.

А если говорить о знаниях - вы оказались в стране носителя другого языка. Что может быть лучше?

"Это очень крутая возможность - выучить язык за короткое время. Перед вами открывается весь мир, если вы знаете несколько языков. Почему не использовать эту ситуацию - вынужденное пребывание за границей - со знаком "плюс" для себя? То есть принять ее не в страданиях, а с пользой", - резюмировал он.

Ранее Комаровский назвал главные правила для ребенка при переезде.

Также читайте, как получить помощь при рождении ребенка во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский