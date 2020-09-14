Ребенок едва не погиб: в Чернигове пьяная мать бросила сына ночью на улице

В Чернигове едва не погиб четырехлетний ребенок. Его спасли неравнодушные прохожие, которые обнаружили мальчика ночью на улице. Его мать в это время валялась пьяна посреди улицы.

Поздно вечером в воскресенье, 13 сентября, на горячую линию патрульной полиции поступило сообщение о том, что на улице Шевченко на земле лежит женщина. Рядом с ней прохожие обнаружили четырехлетнего мальчика, который дрожал от холода. Он неизвестной женщины очень сильно пахло алкоголем и говорить она была не в состоянии. Малыш был одет очень легко и совершенно замерз. Детали сообщили на странице Патрульной полиции города Чернигова в социальной сети Facebook.

По указанному адресу был направлен экипаж патрульных, и они обнаружили женщину с явными признаками сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что женщина живет неподалеку, а мальчик – это ее сын.

"Сколько ребенок вместе с матерью пробыл на улице – неизвестно, но было видно, что он очень сильно замерз. Полицейские его посадили в служебный автомобиль и вызвали скорую помощь. Очевидцы происшествия оказались соседями, и они принесли малышу одежду и горячий чай", - рассказали патрульные.

Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу, а горе-мать передали сотруднику ювенальной превенции.

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