Ребенок чуть не утонул, а родители пили: мальчик попал в реанимацию

В Винницкой области чуть не утонул 4-летний мальчик, которого родители оставили без присмотра на территории базы отдыха. Детали инцидента рассказали в сюжете ТСН.

4-летнего мальчика спас другой отдыхающий – Владимир Рудый. Он заметил, что ребенок не двигается в воде и бросился на помощь. Камеры наблюдения зафиксировали геройский поступок мужчины.

"Я его увидел, он с маской был. Один раз посмотрел, второй, вижу – не двигается. Сразу прыгнул", - рассказал мужчина. Мальчик был синий и не дышал. Владимир сразу вспомнил школьные уроки первой помощи и начал оказывать ребенку помощь.

"Начал делать ему искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Когда он открыл глаза и начал плакать, то немного стало легче", - добавил Владимир.

Сотрудники базы отдыха вызвали скорую помощь и мальчика доставили в больницу, где он два дня провел в реанимации. Сейчас его жизнь уже вне опасности.

"Состояние ближе к удовлетворительному, самочувствие хорошее, признаков дыхательной недостаточности нет", - рассказала заведующая отделением Винницкой областной детской больницы Татьяна Птеева.

Мама мальчика от комментариев отказалась и уверяет, что была все время рядом с ребенком. Однако работники базы утверждают, что родители в момент трагедии находились в закрытой беседке, где что-то шумно отмечали. После того, как ребенка увезла скорая помощь, гулянка не прекратилась и взрослые продолжали празднование.

"Пили, праздновали день рождение. А ребенок без присмотра пришел самостоятельно на взрослый бассейн", - отметила администратор базы отдыха Анна Редя.

Родителям ребенка угрожает ответственность за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Начальник Гниванского отделения полиции Владимир Василик сообщил, что с родителями будут разбираться после того, как ребенка выпишут из больницы.

А сотрудников базы отдыха отправят дополнительно на курсы оказания первой медицинской помощи. Владимира Рудого, который спас ребенка, номинируют на премию "Герой-спасатель года".

В Винницкой области мужчина спас 4-летнего мальчика, который утонул в бассейне (YouTube/ТСН)

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