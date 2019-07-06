Дитина ледь не потонула, а батьки пили: хлопчик потрапив до реанімації

У Вінницькій області ледве не потонув 4-річний хлопчик, якого батьки залишили без нагляду на території бази відпочинку. Деталі інциденту розповіли в сюжеті ТСН.

4-річного хлопчика врятував інший відпочиваючий – Володимир Рудий. Він зауважив, що дитина не рухається у воді і кинувся на допомогу. Камери спостереження зафіксували геройський вчинок чоловіки.

"Я його побачив, він з маскою був. Один раз подивився, другий, бачу – не рухається. Відразу стрибнув", - розповів чоловік. Хлопчик був синій і не дихав. Володимир відразу згадав шкільні уроки першої допомоги і почав надавати дитині допомогу.

"Почав робити йому штучне дихання і закритий масаж серця. Коли він відкрив очі і почав плакати, то стало трохи легше", - додав Володимир.

Працівники бази відпочинку викликали швидку допомогу і хлопчика доставили в лікарню, де він два дні провів у реанімації. Зараз його життя поза небезпекою.

"Стан ближче до задовільного, самопочуття хороше, ознак дихальної недостатності немає", - розповіла завідуюча відділенням Вінницької обласної дитячої лікарні Тетяна Птєєва.

Мама хлопчика від коментарів відмовилася і запевняє, що була весь час поруч з дитиною. Однак працівники бази стверджують, що батьки в момент трагедії знаходилися в закритій альтанці, де щось гучно відзначали. Після того, як дитину забрала швидка допомога, гулянка не припинилася і дорослі продовжували святкування.

"Пили, святкували день народження. А дитина без нагляду прийшла самостійно на дорослий басейн", - зазначила адміністратор бази відпочинку Ганна Редя.

Батькам дитини загрожує відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків. Начальник Гніванського відділення поліції Володимир Василик повідомив, що з батьками будуть розбиратися після того, як дитину випишуть з лікарні.

А працівників бази відпочинку відправлять на курси з надання першої медичної допомоги. Володимира Рудого, який врятував дитину, номінують на премію "Герой-рятувальник року".

У Вінницькій області чоловік врятував 4-річного хлопчика, який потонув у басейні (YouTube/ТСН)

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