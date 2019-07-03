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Ребенок из чемодана: мать не пришла на похороны собственного сына (видео)


Тело мальчика нашли в чемодане в Черновцах случайные прохожие

Двухлетнего Сашу Пилявского, которого нашли в красном чемодане на окраине Черновцов вечером 27 июня, похоронили в селе Давыдковцы Хмельницкой области, откуда была родом его мать. Об этом сообщает НТН.

Отметим, что следов насильственной смерти на теле не нашли. В полиции опровергли слухи о том, что ребенок был избит. По заключению судебной медицинской экспертизы мальчик умер от приступа бронхиальной астмы - ему вовремя не оказали помощь.

Правоохранители до сих пор разыскивают его 21-летнюю мать Анну Пилявскую. Именно она выбросила тело ребенка в кусты под недостроенным гипермаркетом в Черновцах. А уже через день его тело обнаружили случайные прохожие.

Ребенка из чемодана из Черновцов похоронили под Хмельницким (фото: facebook.com)

За гробом ребенка следовали бабушки, дедушки, другие родственники и односельчане. Мать так и не появилась, чтобы попрощаться с сыном. А отец Саши сейчас отбывает тюремный срок в колонии.

Родственники рассказывают, что мальчика часто привозили в деревню в гости к прадедушке и прабабушке. Они говорят, что Саша был веселый, активный и никогда не болел.

 

Ребенка из чемодана из Черновцов похоронили под Хмельницким (скрин видео: YouTube/НТН)

Приметы разыскиваемой Анны Пилявской: рост 160-170 см, имеет среднее телосложение. Волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка "под каре". Темно-зеленые глаза, длинные ресницы нарощенные.

 

Ребенка из чемодана из Черновцов похоронили под Хмельницким (фото: facebook.com)

Также женщина имеет особые приметы: на левой руке ближе к запястью татуировка в виде короны, а на предплечье татуировка с изображением "ловца снов с головами двух волков".

Правоохранители имеют немало вопросов к горе-матери: почему она выбросила собственного ребенка, который умер ненасильственной смертью, и исчезла.

Ребенка из чемодана из Черновцов похоронили под Хмельницким (видео: YouTube/НТН)

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